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Južný Sudán: Útok povstalcov si vyžiadal životy najmenej 15 civilistov
Miestny policajný dôstojník potvrdil túto správu pod podmienkou zachovania anonymity a uviedol, že boje sa pretiahli až do nedeľňajšieho rána.
Autor TASR
Juba 22. novembra (TASR) - Pri nedeľnom útoku povstalcov v severozápadnej časti Južného Sudánu zahynulo najmenej 15 civilistov, pričom počet obetí pravdepodobne stúpne, uviedli miestne zdroje pre agentúru AFP, informuje TASR.
Útok na oblasť Bol Bol Boma v štáte Warrap sa začal v sobotu neskoro večer, uviedol miestny predstaviteľ pre agentúru AFP. Obvinil z neho bojovníkov zo susedného štátu Unity, ktorí patria k ozbrojenej skupine SPLA-IO vernej bývalému prvému viceprezidentovi krajiny Riekovi Macharovi. Ten je dlhoročným rivalom prezidenta Salvu Kiira a od marca 2025 je v domácom väzení.
„Zahynulo pätnásť civilistov a chovateľov dobytka a zahynuli aj štyria ozbrojení útočníci v uniformách SPLA-IO,“ povedal.
Miestny policajný dôstojník potvrdil túto správu pod podmienkou zachovania anonymity a uviedol, že boje sa pretiahli až do nedeľňajšieho rána.
„Ďalšie podrobnosti o obetiach na oboch stranách budú neskôr poskytnuté médiám,“ dodal dôstojník.
Južný Sudán sa po desaťročiach občianskej vojny odtrhol od Sudánu a 9. júla 2011 získal nezávislosť. Krátko na to však v tejto krajine vypukla občianska vojna, v ktorej proti sebe bojovali sily verné Macharovi a sily podporujúce Kiira. Konflikt sa formálne skončil mierovou dohodou v roku 2018, vyžiadal si však takmer 400 000 obetí na životoch. Krajinu napriek tomu naďalej sužujú chudoba, korupcia a násilné konflikty.
Útok na oblasť Bol Bol Boma v štáte Warrap sa začal v sobotu neskoro večer, uviedol miestny predstaviteľ pre agentúru AFP. Obvinil z neho bojovníkov zo susedného štátu Unity, ktorí patria k ozbrojenej skupine SPLA-IO vernej bývalému prvému viceprezidentovi krajiny Riekovi Macharovi. Ten je dlhoročným rivalom prezidenta Salvu Kiira a od marca 2025 je v domácom väzení.
„Zahynulo pätnásť civilistov a chovateľov dobytka a zahynuli aj štyria ozbrojení útočníci v uniformách SPLA-IO,“ povedal.
Miestny policajný dôstojník potvrdil túto správu pod podmienkou zachovania anonymity a uviedol, že boje sa pretiahli až do nedeľňajšieho rána.
„Ďalšie podrobnosti o obetiach na oboch stranách budú neskôr poskytnuté médiám,“ dodal dôstojník.
Južný Sudán sa po desaťročiach občianskej vojny odtrhol od Sudánu a 9. júla 2011 získal nezávislosť. Krátko na to však v tejto krajine vypukla občianska vojna, v ktorej proti sebe bojovali sily verné Macharovi a sily podporujúce Kiira. Konflikt sa formálne skončil mierovou dohodou v roku 2018, vyžiadal si však takmer 400 000 obetí na životoch. Krajinu napriek tomu naďalej sužujú chudoba, korupcia a násilné konflikty.