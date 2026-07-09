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Južný Sudán získal pred 15 rokmi nezávislosť, stále ho sužuje násilie
Južný Sudán má približne 12.8 milióna obyvateľov a je jedným z najchudobnejších štátov sveta: podľa stanice al-Džazíra až 82 percent obyvateľstva žije pod hranicou chudoby.
Autor TASR
Džuba 9. júla (TASR) - Najmenej 15 ľudí zahynulo pri útokoch v Južnom Sudáne, ku ktorým došlo v čase, keď táto africká krajina oslavuje 15 rokov od získania nezávislosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Útoky na vládne zariadenia v štáte Warrap, v ktorom žije aj prezident Salva Kiir, sa uskutočnili v stredu v noci a zranenia pri nich utrpelo 12 ľudí.
Podľa DPA nebolo bezprostredne jasné, či tieto útoky na policajné stanice, úrady a iné vládne zariadenia boli politicky motivované.
Južný Sudán sa po desaťročiach občianskej vojny odtrhol od Sudánu a 9. júla 2011 získal nezávislosť. Je tak najmladším štátom sveta uznávaným Organizáciou Spojených národov.
Avšak len dva roky po získaní nezávislosti vypukla v krajine občianska vojna, ktorá sa skončila v roku 2018 a vyžiadala si takmer 400.000 obetí na životoch. Prezident Salva Kiir a jeho rival Riek Machar vytvorili prechodnú vládu a dohodli sa na spojení síl s cieľom chrániť obyvateľstvo postihnuté konfliktmi a klimatickými katastrofami.
Kiirove bezpečnostné zložky v marci 2025 vzali Machara do domáceho väzenia a v septembri ho obvinili z vraždy, vlastizrady a zločinom proti ľudskosti. Po jeho zadržaní sa politické napätie sa v tomto východoafrickom štáte opäť vystupňovalo.
V decembri sa majú podľa plánu v Južnom Sudáne uskutočniť prvé voľby od získania nezávislosti. Hlasovanie bolo v minulosti plánované už dvakrát, no v oboch prípadoch ho odložili.
Južný Sudán má približne 12.8 milióna obyvateľov a je jedným z najchudobnejších štátov sveta: podľa stanice al-Džazíra až 82 percent obyvateľstva žije pod hranicou chudoby. Približne 70 percent tamojšej populácie je odkázaných na humanitárnu pomoc a zhruba dva milióny ľudí utiekli zo svojich dedín z dôvodu ozbrojených konfliktov alebo extrémov počasia.
Útoky na vládne zariadenia v štáte Warrap, v ktorom žije aj prezident Salva Kiir, sa uskutočnili v stredu v noci a zranenia pri nich utrpelo 12 ľudí.
Podľa DPA nebolo bezprostredne jasné, či tieto útoky na policajné stanice, úrady a iné vládne zariadenia boli politicky motivované.
Južný Sudán sa po desaťročiach občianskej vojny odtrhol od Sudánu a 9. júla 2011 získal nezávislosť. Je tak najmladším štátom sveta uznávaným Organizáciou Spojených národov.
Avšak len dva roky po získaní nezávislosti vypukla v krajine občianska vojna, ktorá sa skončila v roku 2018 a vyžiadala si takmer 400.000 obetí na životoch. Prezident Salva Kiir a jeho rival Riek Machar vytvorili prechodnú vládu a dohodli sa na spojení síl s cieľom chrániť obyvateľstvo postihnuté konfliktmi a klimatickými katastrofami.
Kiirove bezpečnostné zložky v marci 2025 vzali Machara do domáceho väzenia a v septembri ho obvinili z vraždy, vlastizrady a zločinom proti ľudskosti. Po jeho zadržaní sa politické napätie sa v tomto východoafrickom štáte opäť vystupňovalo.
V decembri sa majú podľa plánu v Južnom Sudáne uskutočniť prvé voľby od získania nezávislosti. Hlasovanie bolo v minulosti plánované už dvakrát, no v oboch prípadoch ho odložili.
Južný Sudán má približne 12.8 milióna obyvateľov a je jedným z najchudobnejších štátov sveta: podľa stanice al-Džazíra až 82 percent obyvateľstva žije pod hranicou chudoby. Približne 70 percent tamojšej populácie je odkázaných na humanitárnu pomoc a zhruba dva milióny ľudí utiekli zo svojich dedín z dôvodu ozbrojených konfliktov alebo extrémov počasia.