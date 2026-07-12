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Južným pobrežím Iránu otriasli nové výbuchy, hlásia jednu obeť
Tlačová agentúra Tasním uviedla, že k výbuchom došlo opäť v prístavnom meste Bandar Abbás a neďaleko ostrova Kešm v Perzskom zálive.
Autor TASR
Teherán 12. júla (TASR) - Iránske médiá v nedeľu informovali o ďalších výbuchoch, ku ktorým došlo v provincii Hormozgán na juhu krajiny pri Hormuzskom prielive. Tamojšie úrady zatiaľ hlásia jednu obeť. K útokom došlo v rámci obnovených bojov medzi Teheránom a Washingtonom. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP a DPA a stanice al-Džazíra.
Tlačová agentúra Tasním uviedla, že k výbuchom došlo opäť v prístavnom meste Bandar Abbás a neďaleko ostrova Kešm v Perzskom zálive.
Iránska štátna tlačová agentúra IRNA informovala o „nepriateľských útokoch“ v Bandar Abbáse, kde bolo v nedeľu večer v niekoľkých častiach mesta počuť sériu výbuchov. Podľa správy sa v spomínaných oblastiach nachádzajú vojenské zariadenia a incident sa v súčasnosti vyšetruje.
Agentúra Mehr uviedla, že na ostrove Kešm zahynul „v dôsledku nepriateľského útoku“ šéf telekomunikačnej spoločnosti pri výkone práce. Iránske médiá dodali, že ďalší dvaja zamestnanci utrpeli zranenia.
„Od nedeľného popoludnia zasiahlo ostrov Kešm desať až 11 nepriateľských projektilov,“ uviedol predtým miestny predstaviteľ pre agentúru IRNA, pričom všetky ciele boli podľa neho vojenské.
Tlačová agentúra Tasním uviedla, že k výbuchom došlo opäť v prístavnom meste Bandar Abbás a neďaleko ostrova Kešm v Perzskom zálive.
Iránska štátna tlačová agentúra IRNA informovala o „nepriateľských útokoch“ v Bandar Abbáse, kde bolo v nedeľu večer v niekoľkých častiach mesta počuť sériu výbuchov. Podľa správy sa v spomínaných oblastiach nachádzajú vojenské zariadenia a incident sa v súčasnosti vyšetruje.
Agentúra Mehr uviedla, že na ostrove Kešm zahynul „v dôsledku nepriateľského útoku“ šéf telekomunikačnej spoločnosti pri výkone práce. Iránske médiá dodali, že ďalší dvaja zamestnanci utrpeli zranenia.
„Od nedeľného popoludnia zasiahlo ostrov Kešm desať až 11 nepriateľských projektilov,“ uviedol predtým miestny predstaviteľ pre agentúru IRNA, pričom všetky ciele boli podľa neho vojenské.