K atentátu v provincii Badachšán sa prihlásil Islamský štát

Kábul 10. júna (TASR) - Džihádistická organizácia Islamský štát (IS) sa prihlásila k zodpovednosti za štvrtkový výbuch v mešite v provincii Badachšán na severovýchode Afganistanu, ku ktorému došlo počas pohrebu námestníka guvernéra tejto provincie. Pri explózii zahynulo najmenej 13 ľudí a 30 ďalších utrpelo zranenia. TASR informuje na základe sobotňajšej správy agentúry AP.



Vo vyhlásení vydanom ešte v piatok neskoro večer sa regionálne krídlo IS známe pod názvom Islamský štát - Chórasán (IS-K) potvrdilo, že atentátnik z jeho radov zaútočil na účastníkov pohrebu v blízkosti mešity v meste Fajzabád. Džihádistická skupina uvádza vyšší počet obetí, než afganská vláda vedená radikálnym hnutím Taliban - podľa nej zahynul pri útoku 20 vysokopostavených predstaviteľov hnutia a 50 ďalších osôb utrpelo zranenia.



Námestník guvernéra Badachšánu Nísár Achmad Achmádí prišiel o život pri utorkovom výbuchu v meste Fajzabád. Výbušniny boli nastražené v aute, ktorým samovražedný atentátnik narazil do guvernérovho vozidla. Pri výbuchu zahynul aj vodič auta naloženého výbušninami a zranenia utrpelo ďalších šesť osôb. K tomuto atentátu sa taktiež prihlásil Islamský štát.