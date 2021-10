K bombovému útoku pred kábulskou mešitou sa prihlásil Islamský štát

Kábul 5. októbra (TASR) - Džihádistická skupina Islamský štát (IS) sa v pondelok prihlásila k nedeľnajšiemu bombovému útoku pred jednou z najväčších mešít v afganskej metropole Kábul, kde sa zhromaždili viacerí vysokopostavení predstavitelia vládnuceho hnutia Taliban. Informovala o tom agentúra AFP.



Pri útoku bolo zabitých alebo zranených mnoho civilistov, ale údaje o presných číslach sa rozchádzajú. Predstavitelia Talibanu hovoria len o niekoľkých zabitých a o zhruba desiatke zranených. Ruský rezort diplomacie však uviedol, že podľa predbežnej bilancie bolo zabitých až 19 civilistov a viac ako tri desiatky ľudí utrpeli zranenia



Propagandistická agentúra Amák spriaznená s Islamským štátom v pondelok uviedla, že nedeľňajší útok spáchal samovražedný atentátnik IS. Hovorca Talibanu sa predtým tiež vyjadril, že za výbuchom stoja skupiny napojené na Islamský štát.



K mohutnej explózii došlo pred druhou najväčšou kábulskou mešitou Íd Gáh v momente, keď tam prebiehali modlitby za zosnulú matku hlavného hovorcu Talibanu Zabíhulláha Mudžáhida. Bomba vybuchla neďaleko početného davu civilistov pri vstupe do mešity. Na modlitby prišli viacerí vysokopostavení talibanskí predstavitelia.



Špeciálne sily Talibanu následne ešte v nedeľu večer podnikli zásah v severnej časti Kábulu, počas ktorej bola "úplne zničená" tzv. spiaca bunka Islamského štátu a všetci jej členovia boli zabití, uviedol hovorca Mudžáhid. Svedkovia z oblasti hlásili streľbu, ktorá trvala niekoľko hodín.



V spojitosti s výbuchom boli zatknutí traja podozriví. K explózii došlo v momente, keď z mešity vychádzali ľudia, ktorí prišli kondolovať Mudžáhidovej rodine.



Od polovice augusta, keď moc v Afganistane prevzalo fundamentalistické hnutie Taliban, vzrástol počet útokov páchaných džihádistami z afganskej odnože IS, čo vyvolalo obavy z vypuknutia rozsiahlejšieho konflitku medzi oboma súperiacimi militantnými skupinami.