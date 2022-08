K brehom Talianska dorazili cez víkend na lodiach stovky migrantov

Rím 28. augusta (TASR) - Talianske úrady v nedeľu hlásili preplnené prístrešky pre migrantov po tom, ako cez víkend dorazilo k južnému pobrežiu Talianska a na dva z jeho malých ostrovov desiatky lodí s dovedna približne tisíckou ľudí na palube. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Podľa štátneho rozhlasu a ďalších talianskych médií dosiahlo brehy ostrova Lampedusa od piatkovej noci do soboty takmer 50 člnov. Ďalšie lode s migrantmi dorazili na ostrov Pantelleria. Na palube plavidiel boli stovky migrantov.



Agentúra ANSA uviedla, že skupina ďalších 92 migrantov, z ktorých väčšina pochádzala z Afganistanu, v sobotu dorazila na lodi do regiónu Apúlia. Ďalší migranti prišli v plavidlách do regiónu Kalábria. Ďalšie lode za posledné dva dni dosiahli pobrežie Sicílie a Sardínie, dvoch najväčších talianskych ostrovov. Na Sardínii spozorovala talianska polícia Carabinieri 29 migrantov kráčajúcich po ceste, uviedla ANSA.



Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) na Twitteri uviedla, že jedna z jej záchranných lodí Geo Barents zachránila v medzinárodných vodách neďaleko Líbye v sobotu večer z malého člna 25 migrantov vrátane piatich maloletých.



Po vylodení stoviek migrantov z člnov v uplynulých dňoch sa zariadenie na Lampeduse, kde sú dočasne ubytovaní zachránení migranti, rýchlo preplnilo. Podľa denníka Corriere della Sera sa v zariadení nachádzalo 1500 žiadateľov o azyl, čo je takmer štvornásobok jeho ubytovacej kapacity.