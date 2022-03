K cudzincom bojujúcim za Ukrajinu sa pridal aj lotyšský poslanec

Vilnius 8. marca (TASR) - Poslanec lotyšského parlamentu Juris Jurašs (46) sa pridal k bojom proti ruským silám na Ukrajine. V utorok to oznámila Nová konzervatívna strana (JKP), ktorej je Jurašs členom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Je na Ukrajine. Pridal sa k bojovníkom za slobodu na Ukrajine. Bolo to jeho osobné rozhodnutie a ja ho plne rešpektujem," povedal pre Reuters Jánis Bordáns, minister spravodlivosti a predseda JKP, ktorá je súčasťou vládnej koalície. Z bezpečnostných dôvodov odmietol poskytnúť ďalšie podrobnosti.



Jurašs je šéfom lotyšského parlamentného výboru pre právne záležitosti.



Ukrajina zriadila medzinárodnú légiu územnej obrany proti ruskej agresii. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň uviedol, že do tohto vojenského útvaru sa prihlásilo už 16.000 cudzincov. Nespresnil však, koľko ich na Ukrajinu medzitým dorazilo. Zelenskyj takisto podpísal dekrét o dočasnom bezvízovom režime pre zahraničných dobrovoľníkov, ktorí sa chcú pripojiť k obrane Ukrajiny pred ruskou inváziou.