K dronovej koalícii na pomoc Ukrajine sa pripája aj Austrália

Canberra 21. marca (TASR) - Austrália vo štvrtok oznámila, že sa pripojí k medzinárodnej koalícii štátov, ktorá pomáha Ukrajine dodávkami bezpilotných lietadiel nasadzovaných vo vojne rozpútanej Ruskom pred vyše dvomi rokmi.



Ukrajina sa pri pokuse čeliť tejto ruskej invázii spolieha na masívne používanie bezpilotných lietadiel, aby takto kompenzovala nedostatok delostreleckých granátov, uviedla vo svojej správe agentúra AFP.



Počas viac ako dva roky trvajúcej vojny boli tisíce bezpilotných lietadiel nasadených na rôzne misie - od zasiahnutia cieľov vzdialených stovky kilometrov, cez plnenie úloh vojenskej rozviedky až po útoky na nepriateľské jednotky.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa zaviazal, že Ukrajina tento rok vyrobí milión bezpilotných lietadiel.



Ukrajinskí predstavitelia pritom pre AFP uviedli, že ukrajinské ozbrojené sily potrebujú 100.000 až 120.000 bezpilotných lietadiel mesačne, takže pomoc zvonka je nevyhnutná.



Vo februári sa Británia a Lotyšsko dohodli, že povedú "dronovú koalíciu" zameranú na dodanie ďalších tisícok bezpilotných lietadiel na Ukrajinu.



Britský minister obrany Grant Shapps priblížil, že na začiatku vojny Ruska voči Ukrajine sa bezpilotné lietadlá takmer nenasadzovali, ale "teraz zohrávajú čoraz významnejšiu a sofistikovanejšiu úlohu".



"Krajiny, ktoré investujú do dronovej koalície, to nerobia len (pre) Ukrajinu – hoci to je primárny účel –, ale aj pre potenciál priniesť technologické zlepšenia a pokrok i na naše domáce trhy," objasnil Shapps, ktorý je momentálne na návšteve Austrálie.



Očakáva sa, že ďalšie podrobnosti o záväzku Austrálie budú zverejnené v najbližších týždňoch.