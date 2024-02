K EÚ a transatlantickej spolupráci nie je alternatíva, uviedol Tusk

Paríž 12. februára (TASR) - K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk v pondelok v Paríži pred rokovaním s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



Tusk počas spoločného brífingu pred rokovaním povedal, že svoje funkčné obdobie ako premiér má v úmysle začať oživením vzťahov s najdôležitejšími európskymi partnermi Poľska. Poľsko a Francúzsko označil za "tradičných priateľov".



"Poznáme sa mnoho rokov, sme priatelia a dôverujeme jeden druhému, vždy sme sa mohli jeden na druhého spoľahnúť," dodal.



Obe krajiny majú podľa jeho slov tiež veľmi podobné postoje k dôležitým záležitostiam – bilaterálnym, vnútroeurópskym i tým, ktoré sa vzťahujú na bezpečnostné a geopolitické postavenie Európy, najmä v kontexte ruskej agresie voči Ukrajine.



"Európa sa musí stať bezpečným kontinentom a to znamená, že EÚ, Francúzsko, Poľsko sa musia stať silnými štátmi a byť pripravení brániť svoje vlastné hranice, svoje vlastné územie a brániť a podporovať našich spojencov a priateľov mimo EÚ," povedal.



Poľský premiér do francúzskej metropoly prišiel s cieľom prebudovať vzťahy svojej krajiny s Francúzskom po rokoch treníc za predchádzajúcej poľskej vlády konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS), píše PAP. Tusk v pondelok absolvuje aj stretnutie s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom v Berlíne.