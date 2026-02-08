< sekcia Zahraničie
K Evanjelickej luteránskej cirkvi vo Fínsku sa hlási viac veriacich
Počet odchodov z cirkvi je napriek tomu stále výrazne vyšší, hoci tento údaj klesá od roku 2022.
Autor TASR
Helsinki 8. februára (TASR) - Evanjelická luteránska cirkev vo Fínsku oznámila rastúci počet nových veriacich, pričom v minulom roku sa k nej pridalo 25.000 ľudí. Napriek tomu je stále výrazne vysoký aj počet odchodov z cirkvi. TASR o tom píše podľa správy fínskeho verejnoprávneho vysielateľa YLE.
V roku 2024 sa k cirkvi prihlásilo 23.000 ľudí a za obdobie dvoch rokov bolo pokrstených viac ako 26.000 detí. Najväčšiu vekovú skupinu medzi novými členmi tvorili ľudia vo veku 30 – 39 rokov, približne 30 percent všetkých prichádzajúcich členov.
Počet odchodov z cirkvi je napriek tomu stále výrazne vyšší, hoci tento údaj klesá od roku 2022. Minulý rok ich bolo viac ako 50.000, väčšinou vo veku 20 – 29 rokov. Asi 46.000 členov cirkvi zomrelo.
V minulom roku mala táto cirkev celkový počet členov niečo vyše 3,5 milióna, čo je približne 60 percent populácie Fínska. Členmi žiadnej náboženskej komunity nie je asi 34 percent Fínov, čo je zhruba 1,9 milióna z celkovej populácie približne 5,6 milióna.
Fínsko je formálne sekulárny štát, ale s „mäkkým“ štátnym cirkevným modelom, kde osobitné postavenie ako národné cirkvi majú Evanjelická luteránska cirkev a Fínska pravoslávna cirkev.
Obe tak majú právo získavať cirkevnú daň podľa výšky príjmu veriacich, verejné zdroje na plnenie spoločenských povinností, ako je uzatváranie právne platného manželstva, vedenie matrík, údržba cintorínov a kostolov, tiež niektoré sociálne služby.
