K Farageovej Reform UK sa pridala poslankyňa Bravermanová
Autor TASR
Londýn 26. januára (TASR) - Britská exministerka vnútra v kabinetoch Rishiho Sunaka a Liz Trussovej Suella Bravermanová v pondelok opustila poslanecký klub Konzervatívnej strany a vstúpila do Reform UK Nigela Faragea. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters a televízie BBC.
„Británia je skutočne rozbitá,“ vyhlásila Bravermanová na zhromaždení Reform UK, kde vystúpila po boku Faragea. „Buď môžeme pokračovať po tejto ceste riadeného úpadku k slabosti a kapitulácii, alebo môžeme našu krajinu napraviť,“ povedala. Obvinila konzervatívcov, že klamú o deklarovanom úmysle vystúpiť z Európskeho dohovoru o ľudských právach právach (EDĽP).
Reform UK aj konzervatívci tvrdia, že Británia bude môcť lepšie kontrolovať migráciu, ak vystúpi z EDĽP, pretože sa tým obmedzia dôvody, na základe ktorých sa osoby môžu odvolať proti svojmu vyhosteniu.
Po Robertovi Jenrickovi a Andrewovi Rosindellovi sa Bravermanová tento mesiac stala treťou konzervatívnou poslankyňou, ktorá sa pridala k Reform UK. Táto protiimigračná strana v súčasnosti vedie v prieskumoch verejnej mienky a jej príchodom sa počet poslancov v dolnej komore parlamentu zvýšil na osem.
Hovorca Konzervatívnej strany v reakcii na Bravermanovej odchod povedal, že ju viac zaujímajú osobné ambície ako zlepšenie situácie v krajine. „Teraz sa rozhodla skúsiť šťastie s Nigelom Farageom, ktorý minulý rok povedal, že ju v Reform UK nechce,“ pripomenul.
