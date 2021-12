K francúzskym vojenským lietadlám vzlietli ruské stíhačky

Paríž 9. decembra (TASR) - Dve ruské stíhačky vzlietli vo štvrtok k dvom francúzskym vojenským lietadlám, ktoré leteli v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Čiernym morom. Uviedla to francúzska armáda, s tým, že k obdobnej udalosti došlo aj predošlý deň.



Francúzske vojenské lietadlá počas štvrtkového incidentu sprevádzalo aj tankovacie lietadlo. Ruské stíhačky sa k nim priblížili, ale nijako nenarušili priebeh ich misie, píše agentúra Reuters.



Hovorca francúzskych ozbrojených síl Pascal Ianni v tejto súvislosti zdôraznil, že francúzske vojenské lietadlá sú v oblasti Čierneho mora nasadené v rámci pozorovateľskej misie NATO, pričom ich prelety prebiehajú v súlade s platnými medzinárodnými normami.



Incidenty tohto druhu medzi lietadlami západných štátov a Ruska nie sú neobvyklé a vyskytli sa aj v minulosti, teraz k nim však dochádza v čase zvýšeného napätia vo vzťahoch Ruska so západnými mocnosťami píše Reuters.



Ruská stíhačka už v stredu vzlietla k dvom francúzskym vojenským lietadlám. Podľa vyjadrenia Moskvy mala vyslaná stíhačka preventívne zabrániť tomu, aby francúzske stroje vnikli do ruského vzdušného priestoru.