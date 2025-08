K implózii ponorky Titan viedla aj toxická firemná kultúra

Washington 5. augusta (TASR) - Implózii miniponorky Titan z júna 2023 sa dalo predísť. Vyplýva to zo záverov vyšetrovania americkej pobrežnej stráže (USCG), ktoré zverejnili v utorok. Správa hovorí aj o toxickej firemnej kultúre v spoločnosti OceanGate, ktorej ponorka patrila a jej nedokonalej konštrukcii, píše TASR podľa správy agentúry AP.



Vyšetrovatelia identifikovali celkovo osem príčin nešťastia, pri ktorom počas potopenia sa k vraku Tinanicu v severnom Atlantiku zahynulo všetkých päť členov posádky. Za hlavnú považujú zlyhania v oblasti bezpečnosti zo strany spoločnosti OceanGate.



Titan stratil kontakt s materskou loďou v nedeľu 18. júna 2023 po asi 90 minútach ponoru. Americká pobrežná stráž o štyri dni neskôr oznámila, že trosky miniponorky našla na oceánskom dne zhruba 490 metrov od vraku Titanicu. Experti po analýze trosiek dospeli k záveru, že Titan implodoval a nikto z pasažierov nemal šancu prežiť.



V miniponorke boli výkonný riaditeľ OceanGate Stockton Rush, francúzsky hlbokomorský prieskumník Paul-Henri Nargeolet, britský podnikateľ Hamish Harding, pakistansko-britský podnikateľ Shahzada Dawood a jeho syn Suleman.



Výsledkom dvojročného vyšetrovania UNCG je 335-stranová správa. Podľa nej spoločnosť OceanGate mala nastavené „kriticky chybné“ bezpečnostné postupy a v rokoch pred incidentom „využívala taktiky zastrašovania, výnimky pre vedecké operácie a svoju povesť, aby sa vyhla regulačnému dohľadu“.



Podľa UNCG chýbajúci nezávislý dohľad tretej strany a málo skúsených zamestnancov umožnili Rushovi „úplne ignorovať dôležité inšpekcie, analýzy údajov a preventívne údržbové postupy, čo vyvrcholilo katastrofickou udalosťou“. V prípade, že by prežil, vyšetrovatelia by navrhli jeho trestné stíhanie.



Súčasťou celého problému bolo „toxické pracovné prostredie“ v spoločnosti. Prepúšťali sa skúsení vedúci zamestnanci a hrozba prepustenia odrádzala zamestnancov a dodávateľov od vyjadrovania obáv o bezpečnosť, píše sa v dokumente. Jeden z bývalých zamestnancov vypovedal, že OceanGate bola „ekonomicky veľmi vystresovaná a v dôsledku toho prijímala rozhodnutia, ktoré ohrozovali bezpečnosť“.



Správa pobrežnej stráže poukazuje na to, že jadrom zlyhaní vo vnútri spoločnosti boli „do očí bijúce rozdiely“ medzi jej vlastnými bezpečnostnými protokolmi a tým, ako v skutočnosti postupovala. Za hlavnú príčinu uvádza „nedodržanie zavedených technických protokolov pre bezpečnosť, testovanie a údržbu ponorky“.



Vyšetrovatelia analyzovali aj technickú stránku samotnej miniponorky Titan. Dospeli k záveru, že jej konštrukcia z uhlíkových vlákien bola chybná, a že OceanGate nereagovala na príznaky problémov, ktoré sa objavili niekoľko mesiacov pred tragédiou.