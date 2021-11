K iniciatíve EÚ a USA na zníženie emisií metánu sa pripojilo 90 krajín

Glasgow 2. novembra (TASR) - Už takmer 90 krajín sa pripojilo k iniciatíve Európskej únie a Spojených štátov, ktorej cieľom je znížiť do roku 2030 emisie metánu o najmenej 30 percent v porovnaní s úrovňami, ktoré boli do roku 2020. V utorok o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaný zdroj z kancelárie amerického prezidenta Joea Bidena. Nových signatárov tohto paktu oficiálne oznámia v priebehu utorka.



Ide o pakt, ktorého cieľom je riešenie jednej z hlavných príčin globálneho otepľovania. Metán je totiž po oxide uhličitom hlavným plynom spôsobujúcim globálne otepľovanie, vysvetľuje Reuters.



Zníženie emisií metánu tak môže veľkou časťou prispieť k svetovým snahám v boji s globálnym otepľovaním. Podľa správy OSN z mája tohto roku by rapídne zníženie emisií metánu v tomto desaťročí mohlo zabrániť nárastu globálnej teploty o takmer 0,3 stupňa Celzia do roku 2040.



Minulý týždeň po diplomatickom tlaku zo strany USA a EÚ pred začiatkom klimatickej konferencie COP26 bolo pod touto dohodu podpísaných približne 60 krajín.



Odkedy bola táto iniciatíva v septembri ohlásená, sa EÚ a Spojené štáty snažia presvedčiť najväčších svetových producentov metánu, aby sa k nej pripojili. Jej súčasťou bude od utorka podľa nemenovaného zdroja agentúry Reuters už polovica z 30 najväčších svetových producentov tohto plynu.



Medzi novými signatármi ohlásenými v utorok bude napríklad Brazília, ktorá je jedným z piatich najväčších svetových producentov metánu na svete.



Čína, Rusko a India, ktoré sa taktiež nachádzajú v prvej pätici, sa k týmto snahám zatiaľ nepripojili.



Vzhľadom na vplyv, ktorý by táto iniciatíva mohla mať na globálne otepľovanie, by sa mohla zaradiť medzi najväčšie úspechy prebiehajúcej klimatickej konferencie COP26, a to aj napriek tomu, že nie je súčasťou jej oficiálnych rokovaní, domnieva sa Reuters.



Najviac emisií metánu spôsobujú faktory ako únik ropy, plynová infraštruktúra, staré uhoľné bane, poľnohospodárstvo či odpadové skládky.



Európsko-americká iniciatíva tak bude zrejme najväčšmi vplývať na energetický sektor. Najrýchlejším a najlacnejším spôsobom, ako dosiahnuť zníženie emisií metánu, je totiž podľa analytikov zabránenie únikom ropy a skvalitnenie plynovej infraštruktúry.



USA plánujú tento týždeň ohlásiť regulácie súvisiace s ťažbou plynu a ropy. Európska únia a Kanada majú koncom tohto roka v pláne predstaviť nové právne predpisy zamerané na zníženie emisií metánu v energetickom sektore.



USA sú pritom najväčším producentom ropy a plynu na svete, zatiaľ čo EÚ je najväčším odberateľom plynu.