K ISS z Bajkonuru odletela nová americko-ruská posádka

Na videosnímke kozmická loď Sojuz MS-28 s novou posádkou štartuje k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane vo štvrtok 27. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Vesmírna stanica je jednou z mála oblastí, v ktorých Rusko a západné krajiny stále spolupracujú aj po vojenskej agresii Moskvy na Ukrajine.

Bajkonur 27. novembra (TASR) - K Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) vo štvrtok dopoludnia z ruského kozmodrómu Bajkonur odštartovala kozmická loď Sojuz MS-28 s novou posádkou tvorenou ruskými kozmonautmi Sergejom Kudom-Sverčkovom a Sergej Mikajevom a americkým astronautom Christopherom Williamsom. Trojica strávi na vesmírnej stanici približne osem mesiacov. K ISS by sa loď mala pripojiť asi tri hodiny po štarte. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.

ISS je na obežnej dráhe od 20. novembra 1998. Stanicu spoločne prevádzkujú Rusko, USA, Kanada, Japonsko a desať štátov Európskej vesmírnej agentúry (ESA) - Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Španielsko, Švédsko a Švajčiarsko.

Vesmírna stanica je jednou z mála oblastí, v ktorých Rusko a západné krajiny stále spolupracujú aj po vojenskej agresii Moskvy na Ukrajine. V rámci sankcií uvalených na Rusko mnoho západných krajín s ruskou vesmírnou agentúrou Roskosmos ukončilo partnerstvo, hoci rakety Sojuz stále lietajú k ISS.
