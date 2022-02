K jadrovej dohode s Iránom by mohlo dôjsť v najbližších dňoch

Washington 17. februára (TASR) - Rokovania o obnove iránskej jadrovej dohody vo Viedni zaznamenali výrazný pokrok. K dohode by mohlo v prípade "seriózneho prístupu" Iránu dôjsť už v priebehu niekoľkých dní, oznámil hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Viedenské rokovania o záchrane prelomového Spoločného komplexného akčného plánu (JCPOA), ktorý mal výmenou za ukončenie sankcií voči Teheránu zaistiť nevojenský charakter iránskeho jadrového programu, sa obnovili vlani koncom novembra.



Odborníci sa zhodujú na tom, že Irán by mohol už v priebehu niekoľkých týždňov disponovať dostatkom materiálu na výrobu jadrovej zbrane.



Irán vyzval americký Kongres, aby sa zaviazal k podpore zmluvy v prípade, že vo Viedni dôjde k dohode. Teherán vyžaduje tieto záruky najmä vzhľadom na to, že v roku 2018 vtedajší americký prezident Donald Trump odstúpil od dohody a na Irán uvalil tvrdé ekonomické sankcie.



Súčasný americký prezident Joe Biden avizoval ochotu vrátiť sa k jadrovej dohode s Iránom a zmierniť sankcie, ak Teherán obnoví svoje záväzky vyplývajúce z dohody.