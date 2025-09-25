Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ruské stíhačky sa priblížili k Lotyšsku, vzlietli dva maďarské gripeny

Na snímke rozlúčka so stíhačkami MIG-29 na 11. ročníku Medzinárodných leteckých dní SIAF v priestoroch Leteckej základne Malacky-Kuchyňa v sobotu 27. augusta 2022. Foto: TASR Jaroslav Novák

Podľa informácií NATO smerom k Lotyšsku leteli ruské lietadlá Su-30, Su-35 a tri MiG-31.

Autor TASR
Budapešť 25. septembra (TASR) - Dve bojové lietadlá JAS Gripen maďarských ozbrojených síl vzlietli vo štvrtok z litovskej vojenskej základne Šiauliai v rámci hliadkovania krajín NATO nad Baltským morom v reakcii na päť ruských vojenských lietadiel blížiacich sa k lotyšskému vzdušnému priestoru. Podľa servera nepszava.hu to oznámilo vo štvrtok velenie vzdušných síl NATO, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa informácií NATO smerom k Lotyšsku leteli ruské lietadlá Su-30, Su-35 a tri MiG-31. „Maďarsko demonštruje svoj záväzok voči NATO v ochrane a bezpečnosti pobaltských štátov a východného krídla,“ ocenilo NATO maďarskú misiu v Pobaltí.

Maďarské vzdušné sily poskytujú od augusta do novembra 2025 už štvrtýkrát štyri gripeny na ochranu vzdušného priestoru Litvy, Lotyšska a Estónska v rámci misie NATO Baltic Air Policing, dodáva nepszava.hu.
