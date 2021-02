K Marsu sa blíži sonda prvej arabskej medziplanetárnej misie

Káhira 8. februára (TASR) - Vesmírna sonda Spojených arabských emirátov (SAE) by mala v utorok dosiahnuť obežnú dráhu okolo planéty Mars. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA s tým, že ide o prvú arabskú medziplanetárnu misiu.



Bezposádková sonda s názvom Hope (arabsky al-Amal, nádej) odštartovala v júli z Japonska. Jej úlohou je skúmať atmosféru červenej planéty.



V priebehu februára by mali k Marsu doraziť, respektíve pristáť na jeho povrchu, sondy troch rôznych krajín. V stredu má byť na obežnú dráhu okolo Marsu navedená čínska misia Tchien-wen-1, ktorá so sebou privezie aj pristávací modul a diaľkovo ovládané vozidlo (rover).



Na 18. februára je plánovaný zostup najnovšieho robotického vozidla NASA Perseverance do atmosféry Marsu.



Kozmická misia Nádej sa v SAE stala zdrojom národnej hrdosti.



"Nádej sa približuje k Marsu. Gratulujem všetkým k tejto historickej udalosti," uviedol nedávno prostredníctvom sociálnej siete Twitter korunný princ Muhammad bin Zájid, de facto vládca Spojených arabských emirátov.



Tento rok oslavuje táto na ropu bohatá krajina, ktorá je federáciou siedmich emirátov vrátane Dubaja, 50. výročie svojho založenia.