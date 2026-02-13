< sekcia Zahraničie
K Medzinárodnej vesmírnej stanici smeruje nová štvorčlenná posádka
Štart bol odložený o dva dni pre nepriaznivú predpoveď počasia pre východné pobrežie USA.
Autor TASR
Mys Canaveral 13. februára (TASR) — Z kozmodrómu na floridskom Myse Canaveral odštartovala v piatok o 11.15 h SEČ raketa Falcon 9 spoločnosti Space X, ktorá do vesmíru vyniesla kozmickú loď Crew Dragon so štvorčlennou posádkou pre Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Nová posádka nahradí tím, ktorý museli v januári predčasne evakuovať pre zdravotné problémy jedného astronauta. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Štart bol odložený o dva dni pre nepriaznivú predpoveď počasia pre východné pobrežie USA. Tá počítala so silným vetrom, ktorý by mohol skomplikovať prípadné núdzové manévre.
Pripojenie lode Crew Dragon k ISS je naplánované na sobotu o približne o 15.15 h SEČ.
Posádku Crew-12 tvoria Američania Jessica Meirová a Jack Hathaway, francúzska astronautka Sophie Adenotová a ruský kozmonaut Andrej Feďajev.
Predchádzajúca posádka Crew-11 sa na Zem vrátila už 15. Januára, teda o mesiac skôr, než sa plánovalo. Dôvodom boli bližšie nešpecifikované zdravotné problémy jedného z jej členov. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) s odvolaním sa na lekárske tajomstvo nešpecifikoval meno astronauta ani jeho zdravotné problémy. Na ISS tak zostal len provizórny trojčlenný tím.
V novembri bol z misie Crew-12 náhle stiahnutý ruský kozmonaut Oleg Artemjev. Podľa nezávislých ruských médií mal mobilným telefónom zaznamenávať a odosielať tajné informácie. Ruská agentúra Roskosmos uviedla len to, že bol preradený na inú pozíciu. Nahradil ho Feďajev, ktorý na ISS pôsobil už v roku 2023.
Počas osemmesačného pobytu vykonajú astronauti množstvo experimentov vrátane výskumu vplyvu mikrogravitácie na ľudské telo. Testovať budú aj systém využívajúci umelú inteligenciu a rozšírenú realitu, ktorý má astronautom umožniť vykonávať ultrazvukové vyšetrenia.
Veliteľkou misie je Meirová, vyštudovaná morská biologička. Adenotová sa po Claudii Haigneréovej stane druhou Francúzkou, ktorá bude pôsobiť na vesmírnej stanici.
