K Medzinárodnej vesmírnej stanici vyštartovala zásobovacia loď Cygnus

Washington 3. októbra (TASR) – Nepilotovaná nákladná kozmická loď Cygnus americkej vesmírnej agentúry NASA sa vydala v noci na sobotu so zásobami k Medzinárodnej vesmírnej stanici. Do kozmu ju vyniesla nosná raketa Antares, ktorá odštartovala z kozmodrómu Wallops Flight Facility pri východnom pobreží štátu Virgínia, informuje tlačová agentúra DPA.



Loď nesie pre trojicu astronautov na ISS približne 3500 kilogramov nákladu vrátane potravín, hygienických potrieb a materiálov určených na vedecké pokusy. Štart lode bol niekoľkokrát odložený, naposledy pre problém so softvérom, ktorý sa však podľa NASA podarilo odstrániť. Cygnus sa pripojí k stanici v pondelok, pričom na ISS zotrvá do polovice decembra.



Ide už o 14. misiu Cygnusu k ISS. Loď z dielne spoločnosti Northrop Grumman naposledy letela k ISS vo februári a strávila na nej tri mesiace. Posádku stanice aktuálne tvoria ruskí kozmonauti Anatolij Ivanišin a Ivan Vagner a Američan Christopher Cassidy. V ruskej časti ISS nedávno objavili miesto úniku vzduchu, porucha však nepredstavuje nebezpečenstvo.