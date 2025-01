UŽ LETIA: K Mesiacu smerujú dva pristávacie moduly

Mys Canaveral 15. januára (TASR) — Raketa Falcon 9 súkromnej spoločnosti SpaceX vlastnenej milirdárom Elonom Muskom vyniesla v stredu z kozmodrómu na Myse Canaveral dva lunárne pristávacie moduly. Prvým je Blue Ghost, ktorý vyvinula a skonštruovala spoločnosť Firefly Aerospace so sídlom v americkom štáte Texas, druhým Resilience od japonského start-upu ispace. Prvý modul by mal doraziť k Mesiacu približne za 45 dní, druhý za štyri až päť mesiacov, informuje TASR s odvolaním sa na správu agentúry DPA.



Približne dva metre vysoký a tri metre široký modul Blue Ghost (Modrý duch) je pomenovaný po svetluške Phausis reticulata vyskytujúcej sa v častiach USA, prezývanej modrý duch. Na palube má materiály a prístroje pre desať vedeckých pokusov vyvinutých americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA) a určených na štúdium Mesiaca a prípravu pilotovaných letov.



Súčasťou modulu Resilience je aj miniatúrne vozidlo Tenacious, ktoré je určené na prieskum mesačného povrchu a zber sypkého materiálu.



Každý modul pristane v inej oblasti Mesiaca: Blue Ghost dosadne v Mori nepokojov (Mare Crisium), zníženine s priemerom asi 550 kilometrov, cieľom Resilience je More chladu (Mare Frigoris).



Oba lunárne moduly sa snažia nadviazať na úspech texaskej spoločnosti Intuitive Machines, ktorej sa ako prvej podarilo vlani vo februári úspešne pristáť na Mesiaci s modulom IM-1 Odysseus. Pristátia na Mesiaci boli až donedávna záležitosťou štátom financovaných agentúr, pripomenula DPA.



V súčasnosti plánuje lunárne misie v rámci programu NASA s názvom Commercial Lunar Payload Services niekoľko amerických spoločností. NASA chce v tomto desaťročí v rámci programu Artemis, spusteného v roku 2017, opäť vyslať ľudí na Mesiac a vytvoriť tam stálu základňu. Ďalším krokom má byť let ľudskej posádky na Mars.