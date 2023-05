K mierovej iniciatíve Moskvy v Náhornom Karabachu nie je alternatíva

Moskva 2. mája (TASR) — Rusko v utorok v reakcii na Spojenými štátmi sprostredkované mierové rokovania medzi Arménskom a Azerbajdžanom vyhlásilo, že "neexistuje alternatíva" k dohode, ktorú v roku 2020 s oboma krajinami podpísala Moskva. Uviedla to agentúra AFP.



"V tejto chvíli neexistuje nijaký iný právny základ, ktorý by pomohol dospieť k riešeniu. Tieto trojstranné dokumenty nemajú alternatívu," povedal na tlačovej konferencii v Moskve hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Iniciatívy zamerané na zníženie napätia v regióne "sú možné predovšetkým na základe trojstranných dokumentov podpísaných s Ruskom," dodal.



Spojené štáty tento týždeň zorganizovali rozhovory medzi Arménskom a Azerbajdžanom v snahe urovnať najnovšie napätie v súvislosti so spornou enklávou Náhorný Karabach.



Arménsko a Azerbajdžan sa už niekoľko desaťročí sporia o Náhorný Karabach, ktorý je formálne súčasťou Azerbajdžanu, no žijú tam prevažne Arméni. Obe krajiny viedli o tento región dve vojny, ktoré si vyžiadali desaťtisíce obetí.



Napätie opäť vzrástlo po tom, ako Azerbajdžan zriadil kontrolné stanovište v Lačinskom koridore, ktorý je jedinou pozemnou cestou spájajúcou Náhorný Karabach s Arménskom. Arménsko to odsúdilo ako porušenie najnovšieho prímeria.



Po bojoch v roku 2020 sprostredkovala medzi Jerevanom a Baku prímerie Moskva, ktorá v Lačinskom koridore rozmiestnila "mierové" jednotky.



V situácii, keď Rusko vedie vojnu proti Ukrajine a nechce zhoršovať svoje vzťahy s kľúčovým spojencom Azerbajdžanu — Tureckom, sa o zmiernenie napätia medzi Arménskom a Azerbajdžanom snažia USA a Európska únia, dodáva AFP.