K. Müller: Nemci budú musieť výraznejšie znížiť energetickú spotrebu

Berlín 7. augusta (TASR) - Ak chce Nemecko odvrátiť hrozbu nedostatku plynu počas zimy, budú musieť obyvatelia Nemecka výraznejšie obmedziť energetickú spotrebu. Povedal to šéf Spolkového úradu pre reguláciu sieťových odvetví Bundesnetzagentur Klaus Müller, ktorý nevylúčil, že vláda v úsporných opatreniach ešte pritvrdí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Nemecko je vysoko závislé od dodávok plynu z Ruska, tie však Rusi po uvalení sankcií zo strany Západu za útok na Ukrajinu skresali. Berlín sa preto v súčasnosti usiluje rýchlo diverzifikovať energetické zdroje a napĺňať zásobníky plynu. Rusko však v poslednom období znížilo dodávky ešte viac a momentálne dodáva do Nemecka iba 20 % z pôvodne dohodnutého objemu. To znamená, že nedostatku možno zabrániť iba v prípade najlepšieho možného scenára, povedal Müller.



Tento scenár však počíta s tým, že spotrebitelia ušetria minimálne 20 % z pôvodnej spotreby energií, teda podstatne viac, než je tomu teraz," povedal šéf Bundesnetzagentur v rozhovore pre nedeľník Welt am Sonntag. "V prípade ostatných scenárov už hrozí nedostatok plynu v decembri, prípadne nízka úroveň zásob suroviny ku koncu vykurovacej sezóny," dodal Müller.



Okrem zníženia spotreby budú musieť Nemci zredukovať aj dodávky plynu do susedných krajín o 20 %. Navyše, Nemecko bude od iných štátov potrebovať 10 až 15 gigawatthodín plynu. "Ak nebudeme tvrdo šetriť a nedovezieme plyn navyše, budeme mať problém," povedal Müller s tým, že v prípade nedostatku plynu sa reštrikcie nevyhnú ani súkromným domácnostiam. Nemôže vylúčiť ani to, že ľudia možno budú môcť vykurovať iba niektoré miestnosti.



"Nechcem zatiaľ o ničom špekulovať, keďže momentálne o týchto veciach iba diskutujeme," povedal šéf sieťového úradu. Dodal však, že je potrebné dať jasne najavo, že s cieľom ochrániť pracovné miesta bude pre štát prijateľné aj zavedenie úsporných opatrení pre súkromné domácnosti.