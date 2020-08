K Navaľnému pustili nemeckých lekárov. Manželka požiadala o prevoz

Omsk 21. augusta (TASR) - Manželka ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného, ktorý upadol do kómy v dôsledku údajnej otravy, sa v piatok obrátila priamo na ruského prezidenta Vladimira Putina so žiadosťou o povolenie prevozu jej manžela do nemocnice v Nemecku. Informovala o tom agentúra AFP.



Julija Navaľná zverejnila na účte svojho manžela na Twitteri list adresovaný Putinovi. "Oficiálne Vás žiadam o povolenie vziať Alexeja Navaľného do Nemecka," napísala v ňom.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v súvislosti s prevozom Navaľného krátko predtým uviedol, že ide o rozhodnutie, ktoré je výlučne v kompetencii omských lekárov a okrem ich úsudku v prevoze nič nebráni.



Navaľnyj (44) pocítil vo štvrtok počas letu zo sibírskeho mesta Tomsk do Moskvy nevoľnosť a neskôr stratil vedomie. Lietadlo núdzovo pristálo v Omsku a politika následne previezli do miestnej nemocnice.



Podľa svojej hovorkyne Kiry Jarmyšovej bol Navaľnyj pravdepodobne otrávený neznámou toxickou látkou, ktorá bola pridaná do šálky čaju. Navaľnyj pil čaj na letisku pred odletom a podľa Jarmyšovej to bolo jediné, čo v to ráno vypil.



Nemecko vyslalo v piatok ráno do ruského mesta Omsk záchranárske lietadlo, ktoré malo Navaľného vyzdvihnúť. Predstaviteľ jednej z nemeckých mimovládnych organizácií ešte predtým povedal, že Navaľného je pripravená prijať renomovaná berlínska nemocnica Charité.



Navaľného hovorkyňa neskôr na Twitteri informovala, že nemeckých lekárov zo zmieneného lietadla už pustili priamo k Navaľnému.



Lekári v nemocnici v Omsku prevoz opozičného politika odmietli, pričom uviedli, že nie je v súčasnosti možný z dôvodu jeho nestabilného zdravotného stavu.



Lekári neskôr v piatok informovali, že vo vzorkách odobratých Navaľnému sa nenašli nijaké stopy po otrave. Uviedli tiež, že majú niekoľko hypotéz o tom, ako sa Navaľnyj aktuálneho stavu dostal. Najviac pravdepodobné sa podľa nich momentálne javí to, že jeho ťažkosti mohla vyvolať porucha metabolizmu.