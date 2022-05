K. Nehammer hovoril s Putinom o potravinách z Ukrajiny i výmene väzňov

Viedeň/Moskva 27. mája (TASR) – Ruský prezident Vladimir Putin je podľa rakúskeho kancelára Karla Nehammera pripravený umožniť vývoz obilnín a potravín z Ukrajiny cez morské prístavy. Putin "vyslal signály" v tomto zmysle, uviedol Nehammer v piatok po telefonáte so šéfom Kremľa. TASR informácie prevzala z agentúry APA a televízie ORF.



"Ruský prezident si plne uvedomuje potravinovú bezpečnosť," povedal Nehammer na tlačovej konferencii, na ktorej varoval pred celosvetovými dôsledkami a narušením stability svetového poriadku. Pripomenul, že na Ukrajine čakajú na vývoz milióny ton pšenice a ďalších obilnín.



Predseda rakúskej vlády označil svoj piatkový telefonát s Putinom za "veľmi intenzívny a veľmi vážny". Putin podľa neho žiadal zrušenie sankcií Západu. Ruský prezident má "svoju vojnovú logiku" a podľa neho je Západ zodpovedný za to, že sa vojna na Ukrajine predlžuje, uviedol Nehammer.



S Putinom hovoril aj o výmene väzňov medzi Ruskom a Ukrajinou. Šéf Kremľa ubezpečil, že o tejto téme bude Moskva s Kyjevom rokovať, ako aj o tom, že Medzinárodný výbor Červeného kríža by mal mať prístup k vojnovým zajatcom.



Po novinárskej otázke Nehammer vyhlásil, že Putin sa snažil vykresliť hrozbu krízy potravinovej bezpečnosti vo veľkých častiach sveta ako dôsledok sankcií. "Ale bez vojny by tieto sankcie voči Rusku vôbec neboli," povedal Nehammer podľa svojich slov Putinovi.



Kremeľ v tlačovej správe uviedol, že Putin v telefonáte s Nehammerom odmietol ako "neopodstatnené" obvinenia Západu, že jeho krajina je zodpovedná za ťažkosti pri dodávkach poľnohospodárskych produktov na svetové trhy. Namiesto toho menoval "skutočné príčiny" problémov, ktoré podľa neho vznikli "okrem iného v dôsledku protiruských sankcí USA a Európskej únie".