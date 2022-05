K. Nováková podpísala zákon obmedzujúci právo učiteľov na štrajk

Budapešť 31. mája (TASR) - Maďarská prezidentka Katalin Nováková podpísala novelu zákona, ktorá obmedzuje právo učiteľov na štrajk. Urobila to napriek tomu, že dva najväčšie učiteľské odborové zväzy od nej žiadali, aby zákon nepodpísala a aby ho predložila ústavnému súdu. Informuje o tom spravodajca TASR na základe utorňajšej správy internetového vydania denníka Népszava.



Predmetnú novelu schválil parlament väčšinou hlasov poslancov vládneho bloku Fidesz-KDNP 24. mája. V štátnom vestníku bol zákon podpísaný prezidentkou zverejnený deň po tom, čo Odborový zväz pedagógov (PSZ) a Demokratický odborový zväz pedagógov (PDSZ) vyzvali prezidentku, aby ho nepodpísala.



Tieto odborové zväzy avizovali, že sa spoločne obrátia s ústavnou sťažnosťou na ústavný súd, pretože novelizovaný zákon rôznymi nariadeniami na úrovni zákona prakticky znemožňuje učiteľom prerušenie práce.



Do časovo neobmedzeného štrajku, ktorý vyhlásili v Maďarsku uvedené dve najväčšie odborové organizácie pedagógov, vstúpili 16. marca učitelia stoviek škôl. Prácu v ten deň prerušilo 30 percent učiteľov, ministerstvo ľudských zdrojov však tvrdilo, že pomer štrajkujúcich pedagógov bol najviac 13-percentný.



Do výstražného štrajku 31. januára sa zapojilo 20.000 pedagógov, pričom podľa PSZ pôvodne avizoval účasť na štrajku dvojnásobný počet učiteľov, mnohých však zastrašili a viacerí boli nakazení novým druhom koronavírusu.



Učitelia nechcú dosiahnuť iba zvýšenie miezd, ale najmä to, aby sa zabezpečil dostatok pedagógov v záujme budúcnosti detí i celej krajiny. Štrajk nie je len o zlej situácii učiteľov, ale aj o praktickom aplikovaní maďarského štrajkového zákona a v širšom ponímaní odráža i stav demokracie v Maďarsku, tvrdia odborári.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)