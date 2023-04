K. Nováková: Vojna sa nesmie skončiť tým, že Rusko dosiahne ciele

Budapešť 25. apríla (TASR) - Vojna na Ukrajine sa nemôže skončiť jednoducho tým, že Rusko dosiahne svoje vytýčené ciele, aj keď Moskva pôvodne nijaké vojnové ciele nedefinovala, vyhlásila v utorok v rozhovore pre katolícky webový server Magyar Kurír maďarská prezidentka Katalin Nováková. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Najvyššia predstaviteľka maďarského štátu podčiarkla, že sa nemôže stať to, že sa vojna skončí bez toho, aby Rusi ukrajinské územie neopustili.



Práva Maďarov žijúcich v Zakarpatskej oblasti boli v poslednom čase vážne porušované, čo označila za neprijateľné.



V súvislosti s nadchádzajúcou návštevou pápeža Františka, ktorý v piatok pricestuje do Budapešti na trojdňovú apoštolskú cestu v Maďarsku, prezidentka pripomenula, že už pred poldruha rokom najvyšší pontifex po 52. medzinárodnom eucharistickom kongrese vyhlásil na palube lietadla pri ceste do Vatikánu, že sa do Maďarska chce ešte vrátiť.



Pápež František podľa Novákovej slov prejavil svoju múdrosť a odvahu, keď vo svojom tohtoročnom veľkonočnom posolstve odsúdil agresiu Ruska a vyhlásil, že stojí na strane napadnutých Ukrajincov.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)