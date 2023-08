K ostrovu Honšu sa blíži tajfún Lan, sprevádza ho silný vietor a dažde

Tokio 14. augusta (TASR) - Blížiaci sa tajfún priniesol v pondelok do obcí na tichomorskom pobreží Japonska silný dážď a vietor. Tamojšie úrady vydali varovania pred zosuvmi pôdy a záplavami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Očakáva sa, že tajfún Lan zasiahne najväčší japonský ostrov Honšu v utorok skoro ráno miestneho času (pondelok 23.00 h SELČ). V priebehu nasledovných 24 hodín by mal podľa japonskej meteorologickej služby do niektorých oblastí priniesť až 40 centimetrov zrážok.



Podľa meteorológov by v pondelok vietor mohol v nárazoch dosahovať rýchlosť až 162 kilometrov za hodinu a v utorok, keď zasiahne ostrov Honšu, až 180 kilometrov za hodinu. Tajfún by mal podľa všetkého najskôr zasiahnuť južný cíp polostrova Kii a následne pokračovať do vnútrozemia v smere k západojaponskému mestu Osaka.



V pondelok začala jedna z obcí prefektúry Wakajama vyzývať miestnych starších občanov, aby zvážili evakuáciu do verejných prístreškov. Blížiaci sa tajfún si na niektorých miestach vynútil aj zrušenie spojov verejnej dopravy.



Dovolenkárom a cestujúcim v rámci Japonska počas tamojšieho tradičného sviatočného obdobia zvaného obon to spôsobilo nepríjemnosti. V tomto týždni sa totiž milióny Japoncov každoročne vracajú do svojich rodných miest, pričom niektorí si z tohto dôvodu aj skrátili dovolenku, aby sa stihli vrátiť pred príchodom tajfúnu.



Japonská letecká spoločnosť Japan Airlines informovala, že na pondelok zrušila 19 a na utorok až 240 letov. Obdobné zrušenie letov sa chystajú oznámiť aj konkurenčné aerolínie All Nippon Airways. V utorok majú byť pozastavené aj určité spojenia vysokorýchlostných rýchlovlakov šinkansen, a to najmä v oblastiach okolo veľkomiest Osaka a Nagoja na ostrove Honšu.