K pobrežiu Británie nepriplával mesiac žiadny čln s migrantmi
Po 28-dňovej prestávke, ktorá zrejme súvisela s nepriaznivým počasím v oblasti, sa ďalší čln s migrantmi o plavbu k brehom južného Anglicka pokúsil až v sobotu 13. decembra.
Autor TASR
Londýn 14. decembra (TASR) - Do Spojeného kráľovstva za posledné štyri týždne nepriplával cez Lamanšský prieplav žiadny čln s ilegálnymi migrantmi. Ide o najdlhšie neprerušené obdobie od jesene 2018, vyplýva z oficiálnych údajov zverejnených v sobotu.
Ako informovala agentúra AFP, britská pobrežná stráž evidovala čln s ilegálnymi migrantmi naposledy 14. novembra. Po 28-dňovej prestávke, ktorá zrejme súvisela s nepriaznivým počasím v oblasti, sa ďalší čln s migrantmi o plavbu k brehom južného Anglicka pokúsil až v sobotu 13. decembra.
Aj keď bilancia v počte ilegálnych migrantov je za posledný mesiac nulová, na ročnej úrovni je trend odlišný: od 1. januára dorazilo do Spojeného kráľovstva 39.292 ľudí na malých plavidlách, čo prekračuje počet za rok 2024 (36.816). Tieto čísla sú však stále nižšie ako rekordné údaje z roku 2022, keď Británia prichýlila 45.774 migrantov – najviac od začiatku sledovania tohto javu v roku 2018.
Britský premiér Keir Starmer, ktorý sľúbil „zničiť gangy“ prevádzačov, sa zatiaľ márne snaží znížiť počet migrantov prichádzajúcich na britskú pôdu. Táto situácia vedie k rastu popularity protiimigračnej strany Reform UK.
V snahe obmedziť nelegálnu migráciu Londýn v lete uzavrel dohodu s Parížom, podľa ktorej má Londýn posielať ľudí bez dokladov plávajúcich cez Lamanšský prieliv na malých lodiach späť na kontinent. Výmenou za to Británia prijme z Francúzska rovnaký počet legitímnych žiadateľov o azyl, ktorí už majú rodinné väzby v Spojenom kráľovstve.
