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Utorok 25. august 2026Meniny má Ľudovít
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K pobrežiu Japonska a Taiwanu sa približuje tajfún Saudel

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Na leteckej snímke autá na zaplavenej ceste počas povodní spôsobených prívalovými dažďami v meste Óamishirasato v japonskej prefektúre Čiba v piatok 14. augusta 2026. Foto: TASR/AP

Reuters upozorňuje, že Taiwan v uplynulých dňoch zasiahla tropická depresia, ktorá spôsobila záplavy v mestách Tchaj-nan a Kao-siung a vyžiadala si jednu obeť. Štyri osoby sú nezvestné.

Autor TASR
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Tokio/Tchaj-pej 25. augusta (TASR) - K južnému Japonsku a severnému Taiwanu sa v utorok pomaly približoval tajfún Saudel, ktorý by mal do oblasti v priebehu týždňa priniesť silné dažde. Upozornila na to agentúra Reuters, píše TASR.

Japonská meteorologická agentúra vystríhala pred ničivými nárazmi vetra po tom, ako sa tajfún Saudel priblížil k juhozápadným ostrovom prefektúry Okinawa, kde priniesol mimoriadne silný vietor a spôsobil vysoké vlny.

Tajfún sa pohyboval pomaly rýchlosťou 20 kilometrov za hodinu, pričom dosahoval maximálnu rýchlosť vetra 162 a nárazy vetra až 216 kilometrov za hodinu.

Agentúra vyzvala obyvateľov postihnutých oblastí, aby zostali v stave vysokej pohotovosti v dôsledku silných dažďov, ktoré môžu vyvolať zosuvy pôdy, povodne a stúpajúce hladiny riek.

Podľa taiwanského Ústredného meteorologického úradu (CWA) sa očakáva, že Saudel prejde severnou časťou ostrova od štvrtka neskoro večer do piatka a do tohto regiónu prinesie veľké množstvo zrážok.

V tom istom čase by mal tajfún zasiahnuť aj čínsku provinciu Fu-ťien. Tamojšie Národné centrum pre predpovede morského prostredia (NMEFC) vydalo druhý najvyšší stupeň varovania v súvislosti s vysokými vlnami. Vo východnej časti Východočínskeho mora sa podľa centra očakávajú vlny vysoké sedem až 12 metrov.

Reuters upozorňuje, že Taiwan v uplynulých dňoch zasiahla tropická depresia, ktorá spôsobila záplavy v mestách Tchaj-nan a Kao-siung a vyžiadala si jednu obeť. Štyri osoby sú nezvestné.
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