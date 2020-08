K Libanonu priplávala vrtuľníková loď so 700 francúzskymi vojakmi

Bejrút 14. augusta (TASR) - K pobrežiu Libanonu v piatok priplávala vrtuľníková výsadková loď s viac ako 700 francúzskymi vojakmi, ktorí sa zapoja do odstraňovania následkov ničivej explózie v prístave libanonskej metropoly Bejrút.



Francúzska loď Tonnerre do Libanonu dopravila aj niekoľko ton nákladu pre misiu francúzskych vojakov a špecialistov. V tíme sú aj ženisti a potápači špecializujúci sa na likvidáciu výbušnín pod vodou a so skúsenosťami s vyšetrovaním v prístavných oblastiach, špecialisti na rekonštrukciu a výstavbu budov i záchranári.



Zakotvenie lode pri libanonskom pobreží oznámila francúzska ministerka obrany Florence Parlyová, ktorá uviedla, že tragédia, ktorá sa minulý utorok odohrala v Bejrúte, Francúzsko hlboko zasiahla. "Libanonu patrí osobitné miesto v našich srdciach," vyhlásila Parlyová.



Príchod francúzskych vojakov a francúzskej ministerky do Libanonu časovo koliduje s návštevou námestníka amerického ministerstva zahraničných vecí Davida Halea a šéfa iránskej diplomacie Mohammada Džaváda Zarífa, ktorí v Bejrúte - na separátnych schôdzkach - rokovali s libanonskými predstaviteľmi.



Hale vo štvrtok v Bejrúte oznámil, že k vyšetrovateľom, ktorí sa snažia zistiť príčiny explózie v bejrútskom prístave, sa pridajú aj agenti amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI). Podľa libanonskej televízie LBCI sa ich príchod do Bejrútu očakáva v nedeľu.



Zaríf po rokovaniach s libanonskými partnermi pred novinármi zdôraznil, že nikto nesmie zasahovať do rozhodovacieho procesu Libanonu alebo využiť ničivý výbuch na ovplyvňovanie rozhodnutí, ktoré táto krajina prijíma.



V rozhovore pre miestnu televíziu Zaríf súčasne varoval pred prítomnosťou zahraničných vojnových lodí, ktoré pri libanonskom pobreží zakotvili krátko po výbuchu. Zaríf uviedol, že to nie je "normálna" vec a dodal, že je to hrozba pre libanonský ľud i tamojšie hnutie Hizballáh.



Zaríf podľa DPA hovoril o lodiach z Francúzska a Británie, ktoré kotvia pri pobreží Libanonu od minulého týždňa, aby mohli poskytovať pomoc počas záchranných operácií po výbuchu.



Mohutná explózia si vyžiadala 178 obetí na životoch a stovky zranených.



Pozostalí po obetiach v piatok vyzvali na medzinárodné vyšetrovanie príčin explózií. "Chceme, aby sa naši lídri prestali zahrávať s našimi životmi ako pri šachu," vyhlásil Paul Nadždžár, otec trojročného dievčatka, ktoré prišlo pri výbuchu o život.



OSN v piatok vo svojej správe o následkoch výbuchu informovala, že prístav v Bejrúte funguje asi na 30 percent svojej obvyklej kapacity. Z 55 zdravotníckych zariadení v okolí je plne funkčná iba polovica a približne ďalších 40 percent utrpelo stredne vážne až vážne škody, uvádza sa v správe Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA).



V správe sa tiež uvádza, že výbuchom bolo poškodených asi 120 škôl navštevovaných asi 50.000 študentmi.