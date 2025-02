K podpisu dohody medzi USA a Ukrajinou o nerastných surovinách nedošlo

Washington 28. februára (TASR) - Predstavitelia USA a Ukrajiny po predčasnom ukončení rokovaní a ostrej výmene názorov medzi prezidentmi Volodymyrom Zelenským a Donaldom Trumpom v Oválnej pracovni Bieleho domu nepristúpili k podpisu dohody o nerastných surovinách. Podpis zmluvy sa očakával počas spoločnej tlačovej konferencie, avšak Trump ju podľa predstaviteľa Bieleho domu zrušil. TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters.



Kyjev v utorok večer odsúhlasil dohodu, podľa ktorej by spolu s USA ťažili nerastné bohatstvo Ukrajiny a príjmy by smerovali do spoločného fondu. Návrh údajne zahŕňal aj isté bezpečnostné záruky pre Kyjev.



Trump po verejnom spore so Zelenským nevylúčil, že k uzavretiu dohody ešte môže dôjsť, ale až keď bude Ukrajina pripravená na konštruktívny rozhovor, uviedol vysokopostavený americký predstaviteľ. Podľa jeho slov je na Ukrajine, či sa spoločná tlačová konferencia lídrov preloží, kým Zelenskyj neodletí z USA.



Zelenskyj sa medzičasom na sociálnej sieti X napriek výmene názorov s Trumpom poďakoval prezidentovi, Kongresu a americkému ľudu za podporu a za piatkovú návštevu. "Ukrajina potrebuje trvalý mier a presne na tom pracujeme," napísal.



Zelenskyj v piatok predčasne odišiel z rokovania s Trumpom, ktorý napísal, že ukrajinský prezident nie je pripravený na mier. Predchádzala tomu ostrá výmena názorov medzi oboma lídrami v Oválnej pracovni Bieleho domu, kde Trump Zelenského obvinil, že nie je dostatočne vďačný za americkú podporu, a na ukrajinského lídra zvyšoval hlas. Zelenskému tiež povedal, že "hazarduje s miliónmi životov treťou svetovou vojnou".



Jeden z predstaviteľov Bieleho domu pre AP uviedol, že Zelenskyj sa po verejnom spore pred médiami snažil konflikt urovnať. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio a Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť Mike Waltz ukrajinskej delegácii tlmočili, že Trump si, želá, aby Zelenskyj z Bieleho domu okamžite odišiel.