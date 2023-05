K poľskému pobrežiu priplával na podporu obrany taliansky torpédoborec

Varšava 20. mája (TASR) - Taliansky torpédoborec vyzbrojený riadenými strelami v sobotu priplával k poľskému pobrežiu, aby tak podporil tamojšiu protivzdušnú obranu a chránil kritickú infraštruktúru Poľska v čase prebiehajúcej vojny na Ukrajine. Oznámil to poľský minister obrany Mariusz Blaszczak. TASR prevzala správu z agentúry PAP.



Blaszczak o tomto pláne informoval ešte v stredu po stretnutí so svojím talianskym kolegom Guidom Crosettom v Ríme.



"Taliansky raketový torpédoborec ITS Caio Duilio... dorazil do Poľska, aby posilnil obranu poľského pobrežia a chránil kritickú infraštruktúru Poľska," napísal šéf poľského rezortu obrany na sociálnej sieti.



Torpédoborec priplával do prístavného mesta Gdyňa na severe Poľska v sobotu ráno. Taliani podľa Blaszczaka posilnia poľskú protivzdušnú obranu minimálne na pol roka.