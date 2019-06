Plávajúci žeriav zakotvil na predmestí Budapešti

Medzinárodný tím záchranárov, v ktorom sú okrem Maďarov a Kórejčanov aj Rakúšania a Česi, preveruje pod vodou stav vraku a hľadá miesta, ktoré by boli vhodné na pripevnenie potopenej lode k žeriavu.

Budapešť 5. júna (TASR) - Plávajúci maďarský žeriav Clark Ádám, ktorý v stredu ráno vyplával po Dunaji zo severomaďarského Komáromu na miesto minulotýždňovej tragickej zrážky lodí v Budapešti, popoludní dorazil k prístavu predmestia hlavného mesta Újpest, kde zakotvil. Podľa verejnoprávnej televíznej stanice M1 tam plavidlo zostane, až kým neklesne hladina rieky, ktorá mu v terajšej situácii neumožňuje preplávať pod Margitin most.



Práve uvedený most je najkritickejším miestom plavby žeriava, ktorý po pomalom poklese hladiny Dunaja už v stredu dokázal preplávať pod železničným mostom Komárno-Komárom.



Šéf technickej záchrannej operácie v Budapešti uviedol, že v priebehu stredy sa už žiadny potápač neponorí k vraku, pretože už splnili úlohy na tento deň. Potápači majú ešte zabezpečiť stabilizáciu vraku, aby ho nestrhol prúd vody zo súčasnej pozície.



Medzinárodný tím záchranárov, v ktorom sú okrem Maďarov a Kórejčanov aj Rakúšania a Česi, preveruje pod vodou stav vraku a hľadá miesta, ktoré by boli vhodné na pripevnenie potopenej lode k žeriavu. Experti varujú, že konštrukcia plavidla nemusí vydržať silný tlak prúdenia vody a v procese vyzdvihnutia sa môže zlomiť.



Po nehode, ktorá sa stala 29. mája krátko po 21.00 h, zachránili z rieky sedem pasažierov. Doposiaľ identifikovali telá šiestich obetí, záchranné jednotky spoločne pátrajú ešte po 15 nezvestných.



