K propalestínskej flotile sa z Tuniska pripojí aj vnuk Nelsona Mandelu
Aktivisti, medzi ktorými je aj Švédka Greta Thunbergová či írsky herec Liam Cunningham, na týchto lodiach nesú do vojnou zničenej palestínskej enklávy humanitárnu pomoc.
Autor TASR
Tunis 5. septembra (TASR) - K propalestínskym aktivistom, ktorí sa snažia prelomiť izraelskú námornú blokádu Pásma Gazy pomocou humanitárnych lodí, sa pripojí aj Mandla Mandela, vnuk bývalého juhoafrického prezidenta a nositeľa Nobelovej ceny za mier Nelsona Mandelu. V piatok to oznámil samotný Mandla Mandela, ktorý sa k propalestískej koalícii Global Sumud Flotilla pripojí z Tuniska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„My, ako juhoafrická delegácie sme si zámerne vybrali, že sa pripojíme k flotile Global Sumud tu v Tunisku z afrického bodu, aby sme povedali: Afrika je súčasťou tohto zápasu,“ povedal Mandela novinárom v Tunisku.
„Ako Afričania veľmi dobre vieme, čo to znamená žiť pod okupáciou, pod útlakom,“ dodal.
Maghreb Sumud Flotilla podľa organizátorov vypláva v nedeľu a pripojí sa k ďalším lodiam, ktoré už vyplávali z prístavov v Španielsku a Taliansku. Organizátori tvrdia, že k flotile plaviacej sa z Tuniska by sa malo pridať približne 100 aktivistov.
Aktivisti, medzi ktorými je aj Švédka Greta Thunbergová či írsky herec Liam Cunningham, na týchto lodiach nesú do vojnou zničenej palestínskej enklávy humanitárnu pomoc.
Izrael uvalil na Gazu námornú blokádu po tom, čo sa v roku 2007 vlády v pobrežnom pásme ujal Hamas. Podľa izraelskej vlády je nevyhnutná na to, aby sa zabránilo dodávkam zbraní pre militantov. Túto blokádu sa v tomto roku už pokúsilo prelomiť niekoľko skupín aktivistov vrátane Thunbergovej, ktorú spoločne s posádkou lode Madleen zadržala izraelská armáda a následne ich deportovali.
