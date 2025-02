K protestom v SR sa pridali aj v Prahe, zišli sa tam stovky ľudí

Praha 7. februára (TASR) - K desiatkam protestov, ktoré sa na Slovensku v piatok konajú proti krokom vlády Roberta Fica, sa opäť pridali aj Slováci žijúci v zahraničí. V Prahe sa na Námestí Václava Havla pred českým Národným divadlom zišli stovky ľudí, ktorí skandovali, aby Fico odstúpil, informuje spravodajkyňa TASR.



Pražské zhromaždenie, ktoré sa prvýkrát presunulo z už tradičného miesta pred slovenským veľvyslanectvom v štvrti Bubeneč do centra, organizuje spolok slovenských rodákov Pražská kaviareň. Cieľom je podľa ich slov vyjadriť podporu demokratickému Slovensku. Pridalo sa k nim aj Študentské fórum Slovákov v zahraničí, ktorí akciu začali pochodom z Námestia Jana Palacha pred budovou Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej až k Piazzette Národného divadla, kde sa následne začal protest.



Študenti poukázali na zhoršujúce sa podmienky pre život ich rovesníkov na Slovensku. Vláda podľa nich problémy mladej generácie dlhodobo ignoruje a stupňuje proti nej útočnú rétoriku. Výsledkom toho je, že Slovensko v súčasnosti patrí ku krajinám s najvyšším počtom študentov v zahraničí, podotkli. "Každý piaty vysokoškolský študent uprednostní zahraničnú univerzitu pred štúdiom doma. Mnohí z týchto študentov, ktorí zakúsia kvalitu života v zahraničí, sa už na Slovensko nevrátia," upozornilo študentské fórum.



Ľuďom sa prostredníctvom videa prihovoril aj známy český katolícky kňaz Tomáš Halík. Zdôraznil v ňom, že cíti vážnu morálnu povinnosť sa v tomto čase vyjadrovať k dianiu na Slovensku, keďže väčšinu života prežil ako Čechoslovák a za normalizácie úzko spolupracoval so slovenským kresťanským disentom.



"V tejto dobe - určite na prospech ČR - rastie emigrácia vzdelaných a schopných Slovákov a Sloveniek do našich miest. Chceme, aby sa tu cítili dobre, patria medzi nás. Ale vážime si aj to, že sa neprestali zaujímať o osud Slovenska a vyjadrujú spolu s nami podporu zápasom demokratickej opozície na Slovensku," povedal Halík a dodal, že od priaznivcov slovenskej vlády dostáva vulgárne e-maily, v ktorých sa mu okrem urážok aj vyhrážali zabitím.



V závere protestu vystúpil predseda spolku Pražská kaviareň Andrej Probst, ktorý vyzval na zastavenie šírenia násilia, nenávisti a klamstiev. Komunity Slovákov, ktorí sa aktivizujú v zahraničí, podľa neho silnejú. "Čoraz viac krajanov prejavuje záujem pomáhať Slovensku, pritom každý, kto je na Slovensku, má niekoho známeho v zahraničí. Preto sa spájajme, komunikujme spolu, povzbudzujme sa a vysielajme signály do všetkých regiónov Slovenska, že v tom nie sú sami," povedal Probst.



Zhromaždenia proti krokom súčasnej vlády a na podporu demokratického smerovania Slovenska sa v piatok uskutočnili vo viac než 50 slovenských a zahraničných mestách. Okrem Prahy či Brna slovenskí rodáci protestovali tiež v Amsterdame, Berlíne, Bruseli, Kodani, Krakove, Londýne, Luxemburgu či v mestách Newbridge, New York, Paríž a Štokholm.