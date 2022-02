K Putinovi zavítal Macron, ruky si nepodali

Moskva 7. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok privítal v Kremli francúzsku hlavu štátu Emmanuela Macrona. Témou rokovaní má byť napätie medzi Ruskom na jednej strane a Ukrajinou a Severoatlantickou alianciou na druhej strane. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr AFP a TASS.



"Veľmi rád ťa vidím, drahý Emmanuel," povedal na úvod Putin Macronovi. Ruky si však nepodali a zasadli oproti seba na vzdialenejšie konce oválneho stola. Podobne rokoval Putin minulý týždeň s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Kremeľ tento postup zdôvodnil dodržiavaním protipandemických opatrení.



Macron na začiatku stretnutia poznamenal, že si od neho sľubuje "začiatok deeskalácie napätia" ohľadne Ukrajiny.



Po osobných rozhovoroch by mal pokračovať pracovný obed a neskôr tlačová konferencia oboch predstaviteľov.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že očakáva dlhý, hĺbkový rozhovor, najmä o Ukrajine a bezpečnostných zárukách, ktoré Moskva požaduje od Severoatlantickej aliancie. Podľa Peskova je však situácia príliš zložitá na to, aby ju vyriešilo jedno stretnutie.



Na budúci týždeň má prísť do Kremľa aj nemecký kancelár Olaf Scholz.