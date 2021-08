K raketovému útoku na letisko v Kábule sa prihlásil Islamský štát

Kábul 30. augusta (TASR) - K pondelkovému raketovému útoku na letisko v afganskej metropole Kábul sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS), informovala agentúra AFP.



"Vojaci kalifátu namierili na medzinárodné letisko v Kábule šesť rakiet," píše sa vo vyhlásení Islamského štátu.



Podľa agentúry AP išlo o rakety typu kaťuša. Ďalšie detaily týkajúce sa útoku však IS vo svojom vyhlásení neuvádza.



Podľa americkej armády bolo v pondelok ráno miestneho času vypálených smerom na medzinárodné letisko v afganskej metropole Kábul najmenej päť rakiet. Údajne ich však zachytil americký systém C-RAM, určený na likvidáciu rakiet a delostreleckých a mínometných granátov.



Informácie o raketovom útoku na letisko potvrdila aj hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová. Prevádzka letiska podľa nej pokračuje bez prerušenia.



K vypáleniu rakiet došlo krátko po tom, ako americké bezpilotné lietadlo zasiahlo v nedeľu vozidlo s viacerými samovražednými atentátnikmi, ktorí smerovali na letisko v Kábule. Vo vozidle mali byť podľa hovorcu americkej armády militanti z teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Výrazná sekundárna explózia naznačuje, že v aute bolo značné množstvo výbušného materiálu.



Podľa afganskej spravodajskej televízie Ariana News zahynulo pri americkom útoku najmenej šesť ľudí vrátane štyroch detí. Americká strana toto tvrdenie preveruje.