K raketovému útoku na Tel Aviv sa prihlásilo ozbrojené krídlo Hamasu

7. októbra (TASR) - Ozbrojené krídlo palestínskeho radikálneho hnutia Hamas sa v pondelok prihlásilo k zodpovednosti za raketový útok na izraelské mesto Tel Aviv.



Ako podľa TASR informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI), krátko pred útokom sa v metropolitnej oblasti Tel Avivu rozzvučali sirény varujúce obyvateľstvo pred možným útokom prichádzajúcim z palestínskeho Pásma Gazy. Poplach bol vyhlásený aj v mestách Cholon, Rišon le-Cijon, Bat Jam a ďalších nachádzajúcich sa v strednej časti krajiny.



Podľa izraelskej zdravotnej služby Červený Dávidov štít (Magen David Adom) boli črepinami zneškodnených rakiet ľahko zranené dve ženy vo veku 30 rokov, ktoré previezli na ošetrenie do nemocnice.



Izraelská armáda neskôr informovala, že pri útoku na Tel Aviv bolo z juhu Pásma Gazy, pravdepodobne z okolia mesta Chán Júnis, odpálených päť rakiet.



Izrael si v pondelok pripomína prvé výročie teroristické vpádu palestínskych kománd na juh Izraela, kde palestínski ozbrojenci terorizovali a vraždili miestne obyvateľstvo i tam dislokovaných izraelských vojakov. O život pritom prišlo vyše 1200 mužov, žien i detí. Ďalších 251 ľudí komandá zavliekli do Pásma Gazy ako rukojemníkov. Niektorých sa podarilo oslobodiť a časť vlani v novembri vymeniť za palestínskych väzňov. V zajatí ich zostáva asi sto, časť je však zrejme po smrti.



Vpád palestínskych kománd mal za následok leteckú a neskôr i pozemnú operáciu izraelskej armády v Pásme Gazy, ktorá má už viac ako 40.000 palestínskych obetí.