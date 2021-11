K Saakašviliho hladovke sa pripojili deviati poslanci jeho strany

Tbilisi 15. novembra (TASR) - Deväť poslancov gruzínskeho parlamentu za opozičnú stranu Jednotné národné hnutie (ENM) vyhlásilo hladovku, ktorou sa domáhajú preloženia exprezidenta Michaila Saakašviliho z väzenskej nemocnice do súkromného civilného nemocničného zariadenia. Na nedeľňajšom mimoriadnom brífingu to uviedol jeden z vodcov ENM David Kirkitadze, informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Podľa jeho tvrdenia upiera väzenská správa Saakašvilimu právo na primeranú zdravotnú starostlivosť, a to v situácii, keď tento väznený líder opozície drží už 46. deň hladovku na protest proti svojmu zatknutiu a vzatiu do väzby.



Saakašvili minulý týždeň prostredníctvom svojho právnika oznámil, že je ochotný ukončiť svoj protest, ak ho prevezú z väzenskej nemocnice na civilnú súkromnú kliniku. Okrem toho žiada od gruzínskej vlády, aby zostavila konzílium lekárov, ktorí rozhodnú o tom, v akom zariadení sa bude po ukončení hladovky zotavovať.



Na znak solidarity so Saakašvilim drží od 3. novembra hladovku aj líderka opozičnej politickej strany Droa a poslankyňa gruzínskeho parlamentu Elene Choštarijová. V nedeľu sa k nej pripojili deviati poslanci ENM, spresnila stanica RFE/RL.



Saakašviliho zadržali 1. októbra po jeho návrate do Gruzínska, kde proti nemu vedú viacero trestných konaní. V jednom z nich sa v pondelok v Tbilisi v Saakašviliho neprítomnosti začal súdny proces, informovala ruská redakcia rozhlasovej stanice Deutsche Welle.



Prokuratúra v tomto procese viní Saakašviliho zo sprenevery štátnych prostriedkov vo výške deväť miliónov lari (v prepočte 2,6 milióna eur).



Obhajoba tvrdí, že ide o nákup niekoľkých oblekov a darčekov pre vysokých predstaviteľov cudzích štátov, ktorí navštívili Gruzínsko. Vládna strana Gruzínsky sen však deklaruje, že keď bol Saakašvili prezidentom krajiny, objednal si masérku z Nemecka a opakovane aj so svojím sprievodom lietal na víkendy do rôznych miest sveta.



Minulý týždeň (10. novembra) sa pred súdom začalo vypočúvanie v prípade rozohnania opozičného zhromaždenia v novembri 2007 a pogromu v spoločnosti Imedi TV spáchaného bezpečnostnými silami.



Na žiadnom zo spomenutých pojednávaní sa Saakašvili nezúčastnil. Príslušné súdy ako dôvod uviedli obavy o bezpečnosť konania i samotného politika.



"Postoj úradov je jasný, obávajú sa vystúpenia Michaila Saakašviliho na súde. Obávajú sa jeho verejných vyhlásení. Ide o politický proces," povedal Saakašviliho právnik Dimitri Sadzaglišvili.