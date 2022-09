K samovražednému atentátu v Kábule sa prihlásil Islamský štát

Bejrút 5. septembra (TASR) - K zodpovednosti za samovražedný bombový útok, ktorý sa odohral v pondelok neďaleko ruského veľvyslanectva v afganskom hlavnom meste Kábul, sa prihlásila skupina Islamský štát (IS). Pri útoku zahynuli dvaja ruskí zamestnanci veľvyslanectva a štyria Afganci čakajúci na konzulárne služby. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá sa odvolala na vyhlásenie IS zverejnené prostredníctvom aplikácie Telegram.



Niekoľko ďalších osôb bolo pri útoku zranených, uviedla kábulská polícia.



AFP konštatovala, že šlo o prvý útok zameraný na zahraničnú misiu od vlaňajšieho augusta, keď v Afganistane prevzalo moc fundamentalistické hnutie Taliban. Od návratu Talibanu k moci sa násilie v Afganistane do značnej miery znížilo, ale v posledných mesiacoch otriaslo krajinou niekoľko bombových výbuchov – niektoré z nich boli namierené proti menšinovým komunitám –, pričom k mnohým sa prihlásil práve IS.



AFP dodala, že podobne ako v prípade iných nedávnych útokov, ochranka Talibanu rýchlo uzavrela oblasť, kde sa útok odohral, a zabránila médiám robiť snímky na mieste činu.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov uviedol, že boli prijaté okamžité opatrenia na posilnenie bezpečnosti na veľvyslanectve, ktoré sa nachádza na jednej z hlavných kábulských ulíc.



Afganské ministerstvo zahraničných vecí informovalo, že sa začalo vyšetrovanie útokov, a avizovalo, že afganské úrady "nedovolia nepriateľom sabotovať vzťahy" medzi Afganistanom a Ruskom.



Afganský bezpečnostný analytik Hikmatulláh Hekmat sa nazdáva, že útok v Kábule odhalil nedostatky vlády pri zhromažďovaní spravodajských informácií.



"Ak nedokážu zabrániť takýmto útokom v centre Kábulu, potom nedokážu zabezpečiť ani bezpečnosť na vidieku," povedal pre agentúru AFP.



Misia OSN v Afganistane tiež odsúdila bombový útok.



AFP vo svojej správe pripomenula, že hoci je IS – podobne ako Taliban – sunnitská islamistická organizácia, tieto dve skupiny sú úhlavnými rivalmi a v ideológii sa výrazne rozchádzajú.



Predstavitelia Talibanu tvrdia, že IS bol porazený, ale podľa odborníkov je táto skupina pre súčasných islamistických vládcov krajiny hlavnou bezpečnostnou výzvou.