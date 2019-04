K sobotnému útoku v Afganistane sa prihlásil Islamský štát

Hovorca ministerstva vnútra agentúre DPA povedal, že medzi obeťami na životoch sú dve ženy a traja príslušníci bezpečnostných síl.

Bejrút 21. apríla (TASR) - Militantná organizácia Islamský štát (IS) sa prihlásila k zodpovednosti za sobotňajší útok na sídlo afganského ministerstva telekomunikácií v Kábule, ktorý sa bezpečnostným zložkám podarilo ukončiť po niekoľkých hodinách. K útoku sa IS prihlásil cez vyhlásenie, ktoré zverejnil na svojich spriatelených účtoch na sociálnych sieťach, informuje agentúra AFP.



Podľa tohto vyhlásenia odpálili štyria džihádisti IS pred zmieneným ministerstvom výbušniny. Následne sa im podarilo vniknúť do budovy ministerstva, kde pomocou "guľometov a ručnyćh granátov po mnoho hodín bojovali s afganskymi bezpečnostnými silami".



Zmienený útok si vyžiadal okrem militantov dovedna desať obetí na životoch, informovalo v nedeľu afganské ministerstvo vnútra po tom, ako v noci na nedeľu zraneniam podľahli ďalšie tri osoby.



Hovorca ministerstva vnútra agentúre DPA povedal, že medzi obeťami na životoch sú dve ženy a traja príslušníci bezpečnostných síl. Zranenia utrpelo aj päť ďalších osôb, ktoré zostávajú hospitalizované.



V 18-poschodovej budove ministerstva bolo v sobotu pre útok na niekoľko hodín uväznených vyše 2000 ľudí. Po úvodnom výbuchu okolo 11.40 h miestneho času (09.10 h SELČ) nasledovala prerušovaná streľba až zhruba do 17.00 h (14.30 h SELČ), keď ministerstvo vnútra oznámilo ukončenie bezpečnostnej operácie.



Pracovníci ministerstva sa v panike presúvali na najvyššie poschodie budovy. Niekoľkohodinový útok sa skončil, keď sa bezpečnostným zložkám podarilo zastreliť troch militantov, zatiaľ čo štvrtý útočník sa sám odpálil.



Sobotnému útoku v hlavnom meste Afganistanu predchádzalo niekoľkotýždňové obdobie relatívneho pokoja. Militantné hnutie Taliban bezprostredne po útoku zodpovednosť zaň poprelo.