K. Starmer: Spojenci Ukrajiny zvýšia ekonomický tlak na Rusko

Londýn 15. marca (TASR) - Spojenci Ukrajiny sa dohodli na tom, že zvýšia ekonomický tlak na Rusko. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Približne 25 lídrov spojeneckých krajín sa v sobotu dohodlo na tom, že budú pokračovať v sprísňovaní reštrikcií voči ruskej ekonomike, uviedol britský premiér Keir Starmer. Týmto spôsobom chcú donútiť ruského prezidenta Vladimira Putina sadnúť si k rokovaciemu stolu a zabezpečiť prímerie vo vojne s Ukrajinou.



"Sankcie majú na ruskú ekonomiku skutočne výrazný vplyv," povedal Starmer novinárom na tlačovej konferencii v Londýne. Dodal, že by sa nemali podceňovať a že ich sprísnenie ešte zvýši tlak na Moskvu.



Starmer po telefonáte s ďalšími lídrami uviedol, že západné krajiny naberajú politickú a vojenskú dynamiku a po prijatí ďalších záväzkov smerom k ukončeniu vojny na Ukrajine teraz prechádzajú do "operačnej fázy", aby pre krajinu zaistili bezpečnostné záruky. Dodal, že spojeneckí vojenskí velitelia sa stretnú vo štvrtok (20. 3.) na ďalších rokovaniach.



"V tejto chvíli je naozaj dôležité, aby sme na Rusko vyvinuli maximálny tlak," uviedol Starmer. Obvinil Putina z toho, že odďaľuje prímerie pod zámienkou, že Rusko si musí návrhy preštudovať a pridať podmienky.



Sobotňajšie virtuálne stretnutie zahŕňalo diskusie o zhabaní zmrazených ruských aktív s cieľom pomôcť financovať obranu Ukrajiny, uviedol Starmer, hoci opäť zdôraznil, že takémuto kroku bránia politické a právne prekážky.



Na stretnutí sa zúčastnili vedúci predstavitelia viacerých európskych krajín spolu s lídrami Austrálie, Kanady a Nového Zélandu.



Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz uviedol, že európske národy a ich spojenci sú "veľmi motivovaní", aby dosiahli mier. Dodal, že aktuálne sú optimistickejší ako pred dvoma týždňami. "Všetci sú odhodlaní vyvíjať tlak na Rusko," povedal na televíznej tlačovej konferencii. "Loptička je na strane Ruska. Rusko teraz musí ukázať, aké sú jeho skutočné úmysly: chce naozaj mier, alebo sú to len prázdne slová, ktorých cieľom je predlžovať rokovania?"



Litovský prezident Gitanas Nauséda novinárom povedal, že všetky krajiny vyjadrili ochotu prispieť k zabezpečeniu mieru. Podľa neho je však ešte predčasné uvádzať akékoľvek podrobnosti o praktickej pomoci v rámci mierovej misie.



Lídri majú v úmysle čoskoro predložiť svoje návrhy americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorého chcú presvedčiť, aby prisľúbil bezpečnostné záruky USA v podobe vzdušných síl, spravodajských informácií a hraničného dozoru - bez toho, aby boli americké jednotky súčasťou mierových síl.