Starmer žiada Sunaka, aby zverejnil svoje finančné záujmy

Londýn 18. apríla (TASR) - Líder britských opozičných labouristov Keir Starmer v utorok vyzval britského premiéra Rishiho Sunaka, aby zverejnil svoje finančné záujmy. Sunaka v parlamente vyšetrujú za údajné nezverejnenie podielov svojej manželky v opatrovníckej agentúre. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice Sky News.



Líder Labouristickej strany premiéra vyzval, aby sa neskrýval za vyšetrovací proces a objasnil záležitosť do konca utorka.



Výbor britského parlamentu začal v pondelok Sunaka vyšetrovať za to, že pred poslancami nepriznal podiely svojej manželky Akshaty Murtyovej v agentúre Koru Kids, ktorá zabezpečuje opatrovnícke služby pre deti. Na tieto účely získala aj štátnu podporu.



Úrad britského premiéra však uviedol, že Sunak podiely svojej manželky v Koru Kids transparentne nahlásil ako kapitálovú účasť členov vlády, nie členov parlamentu.



Starmer však povedal, že oficiálny zoznam takýchto účastí nebol zverejnený už takmer jeden rok. "Preto premiéra žiadam, aby ešte dnes zverejnil aspoň záznam tejto záležitosti, aby to objasnil," povedal a dodal, že sám Sunak sľubuje transparentnosť.