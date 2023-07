K štrajku scenáristov v Hollywoode sa pripojili aj herci

Los Angeles 14. júla (TASR) - Predstavitelia Odborového zväzu amerických hercov a televíznych a rozhlasových umelcov (SAG-AFTRA) sa vo štvrtok rozhodli pripojiť k štrajku hollywoodskych scenáristov. Nedohodli sa totiž so štúdiami a streamovacími platformami na novej zmluve. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



Ide o prvý spoločný štrajk hollywoodskych hercov a scenáristov za uplynulých 60 rokov. Umelci štrajkujú za lepšie pracovné podmienky a vyššie platy, ako aj proti hrozbám, ktoré predstavuje umelá inteligencia.



Hlavný vyjednávač SAG-AFTRA Duncan Cabtree-Ireland oznámil, že "štrajk je krajným prostriedkom" a dodal, že odbory odhlasovali začiatok štrajku na piatok o polnoci.



Scenáristi začali so štúdiami rokovať ešte v marci. Vyjednávačom sa však nepodarilo dohodnúť sa na podmienkach novej kolektívnej zmluvy pred vypršaním existujúcej. Aliancia filmových a televíznych producentov (AMPTP) zastupujúca spoločnosti vrátane Walt Disney a Netflix potvrdila, že rokovania sa "skončili bez dohody".



Agentúra AP pripomína, že herci a scenáristi v Hollywoode naposledy spoločne štrajkovali v roku 1960, keď bol predsedom hereckých odborov bývalý prezident Spojených štátov Ronald Reagan.



Podľa šéfa Disney Boba Igera v súčasnosti ide o "najhoršie načasovaný štrajk". Dodal, že "očakávania, ktoré má SAG-AFTRA, jednoducho nie sú realistické".



Mnohé filmové štúdiá už začali pre štrajk meniť svoje rozpisy. Štrajk by tiež mohol ohroziť naplánované premiéry celovečerných filmov i natáčanie populárnych televíznych seriálov.



AFP dodáva, že SAG-AFTRA zastupuje viac ako 160.000 hercov, moderátorov, hlásateľov a iných pracovníkov mediálneho odvetvia.