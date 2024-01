K štrajku v 100. deň vojny sa pripojili stovky organizácií

Tel Aviv 14. januára (TASR) - Stovky izraelských spoločností vstúpili v nedeľu do 100-minútového štrajku na znak solidarity s viac ako 130 rukojemníkmi, ktorých stále zadržiavajú v Pásme Gazy. Reagovali tak na výzvu izraelskej odborovej federácie Histadrut v súvislosti s vojnou v Gaze, ktorá trvá už sto dní. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Tisíce účastníkov zhromaždenia v Tel Avive organizovaného príbuznými rukojemníkov a ich podporovateľmi sa na začiatku na znak solidarity na sto sekúnd stíšili.



"(Izrael) je uprostred hrozného sna a ja sa chcem z tohto hrozného sna prebudiť a vytvoriť nový Izrael. Dnes štrajkujeme, aby sme spoločne pracovali na obnove krajiny," povedal na zhromaždení predseda Všeobecnej federácie pracujúcich v zemi Izrael (Histadrut) Arnon Bar-David.



Vojna v Gaze vypukla po tom, ako militanti z hnutia Hamas zaútočili 7. októbra na oblasti na juhu Izraela. Hamas počas vpádu na územie Izraela zabil približne 1140 ľudí, väčšinou izraelských civilistov. Zároveň zajal aj približne 250 rukojemníkov, z ktorých zhruba 130 zostáva podľa Izraela naďalej v zajatí. Predpokladá sa, že najmenej 24 z týchto rukojemníkov bolo medzičasom zabitých.



V reakcii na to Izrael podnikol najprv nálety a neskôr aj pozemnú operáciu v Pásme Gazy. Tá si podľa najnovších údajov ministerstva zdravotníctva v Gaze, ktoré riadi Hamas, vyžiadala už približne 24.000 obetí na životoch, a to väčšinou žien a detí.