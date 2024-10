K streľbe v oblasti Tel Avivu sa prihlásilo ozbrojené krídlo Hamasu

Káhira 2. októbra (TASR) - Ozbrojené krídlo palestínskeho militantného hnutia Hamas, Brigády Izzaddína Kasáma, sa v stredu prihlásilo k zodpovednosti za streľbu v izraelskom meste Tel Aviv, ktorá si vyžiadala najmenej sedem obetí na životoch. S odvolaním sa na vyhlásenie Hamasu o tom v stredu informovala agentúra Reuters citovaná TASR.



Hamas tvrdí, že dvaja muži z mesta Hebron na Západnom brehu Jordánu, ktorí útok vykonali, sú jeho členmi.



Okrem najmenej siedmich obetí vo veku od 24 do 42 rokov si streľba vyžiadala aj ďalších 16 zranených.



Medzi obeťami je aj 26-ročný Grék, ktorý žil roky v Jeruzaleme a v Tel Avive študoval architektúru.



Spravodajský web The Times of Israel (TOI) v stredu informoval, že jedného z útočníkov smrteľne postrelil muž, ktorý vlani 7. októbra po vpáde palestínskych teroristických kománd na juh Izraela pomáhal zachraňovať zranených účastníkov hudobného festivalu Nova v Negevskej púšti.



Streľba, ku ktorej došlo v utorok večer, sa odohrala v blízkosti zastávky prímestského vlaku v zmiešanej židovsko-arabskej telavivskej štvrti Jaffa, ktorá je známa rušným kultúrnym životom a vyhľadávaná turistami.