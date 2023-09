K Taiwanu sa opäť priblížili desiatky čínskych bojových lietadiel

Tchaj-pej 19. septembra (TASR) — Čína vyslala k Taiwanu v priebehu uplynulých 24 hodín desiatky bojových lietadiel a niekoľko vojenských plavidiel. Oznámilo to v utorok taiwanské ministerstvo obrany, ktoré zároveň vyzvalo Peking, aby upustil od takýchto provokácií zvyšujúcich napätie v oblasti, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Podľa ministerstva bolo od pondelkového do utorkového rána v okolí Taiwanu zaregistrovaných 55 čínskych lietadiel a sedem vojenských plavidiel. Počas predchádzajúcich 24 hodín okolo Taiwanu preletelo až 103 vojenských lietadiel, čo bol podľa taiwanských nezvyčajne vysoký počet.



Približne polovica z 55 detegovaných lietadiel prekročila tzv. stredovú líniu v Taiwanskom prielive a prenikla do taiwanskej zóny protivzdušnej obrany.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí vyslanie lietadiel nekomentovalo, jeho hovorkyňa však zopakovala postoj Číny, podľa ktorého je Taiwan súčasťou čínskeho územia a „žiadna takzvaná stredová línia neexistuje“. Čína si dlhodobo jednostranne nárokuje územie Taiwanu a vyhráža sa, že sa ho v krajnom prípade zmocní aj silou.



Taiwan v uplynulých dňoch zaznamenal výrazné zvýšenie narušení svojho vzdušného priestoru zo strany Číny, ktorá minulý týždeň vyhlásila, že jej armáda je v stave vysokej pohotovosti po tom, ako cez Taiwanský prieliv preplávali dve lode zo Spojených štátov a Kanady.