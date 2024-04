K Taiwanu sa priblížili čínske lietadlá,12 prekročilo líniu v prielive

Tchaj-pej 27. apríla (TASR) - Taiwanské ministerstvo obrany v sobotu skoro ráno zaznamenalo 22 čínskych lietadiel v okolí ostrova Taiwan. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Aktivity uvedeného počtu lietadiel boli zaznamenané od 09.30 h miestneho času (03.30 h SELČ) a trvali približne tri hodiny. Spomedzi 22 čínskych lietadiel, medzi ktorými boli aj stíhačky Su-30, 12 prekročilo tzv. stredovú líniu Taiwanského prielivu a vstúpilo do identifikačnej zóny protivzdušnej obrany, uviedol rezort obrany v Tchaj-peji.



Čínske vojenské lietadlá a lode sa približujú k Taiwanu takmer každodenne, čo experti označujú za formu zastrašovania.



Tzv. stredová línia je neoficiálna, ale v minulosti do značnej miery dodržiavaná hranica, ktorá vedie stredom Taiwanského prielivu. Peking ju však podľa vlastných vyjadrení neuznáva a opakovane ju prekračuje.



K najnovším incidentom došlo deň po tom, čo americký minister zahraničných vecí Antony Blinken ukončil návštevu Číny, kde podľa svojich slov zdôraznil "kritický význam" zachovania mieru a stability v prielive. USA a Filipíny zároveň v tomto čase vykonávajú spoločné vojenské cvičenia aj v Juhočínskom mori a Taiwanskom prielive.



Spojené štáty sú najdôležitejším medzinárodným zástancom Taiwanu a dodávateľom zbraní napriek tomu, že medzi nimi neexistujú formálne diplomatické vzťahy. Čína zase považuje otázku Taiwanu za najpodstatnejšiu vo vzťahoch s USA, pričom opakovane žiada Washington, aby skončil s predajom zbraní vláde v Tchaj-peji, dodáva agentúra Reuters.



Taiwan je samosprávny ostrov, ktorý komunistická vláda v Pekingu považuje za súčasť Číny. Nevylučuje pritom, že sa ho jedného dňa zmocní aj silou, ak to bude nevyhnutné.



Taiwan čínske nároky odmieta a zdôrazňuje, že o osude ostrova môžu rozhodovať len samotní jeho obyvatelia. Snaží sa pritom s podporou USA modernizovať a posilňovať svoju armádu, aby bola schopná odraziť prípadný čínsky útok.