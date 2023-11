K Taiwanu sa priblížilo 20 čínskych bojových lietadiel

Tchaj-pej 2. novembra (TASR) — Čínska armáda vyslala k Taiwanu 20 bojových lietadiel, ktoré vo štvrtok vstúpili do taiwanskej zóny protivzdušnej obrany. Taiwan na to reagoval vyslaním svojho letectva, uviedlo vo štvrtok taiwanské ministerstvo obrany. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Čínske lietadlá, medzi ktorými sa nachádzal nešpecifikovaný počet stíhačiek a bezpilotných lietadiel, vo štvrtok popoludní prekročili takzvanú stredovú líniu v Taiwanskom prielive, ktorá sa považuje za neoficiálnu hranicu medzi Čínou a Taiwanom. Taiwan k nim vyslal svoje letectvo, zatiaľ čo ich monitorovali raketové systémy.



Podľa nemenovaného taiwanského bezpečnostného predstaviteľa Čína zintenzívnením svojich vojenských aktivít v blízkosti Taiwanu vyvíja tlak na Spojené štáty, s ktorými v súčasnosti vedie rokovania na vysokej úrovni. Týmto spôsobom sa snaží zlepšiť svoju vyjednávaciu pozíciu.



Čínsky minister zahraničných vecí Wang I sa minulý týždeň na trojdňovej návšteve Washingtonu stretol s americkým prezidentom Joeom Bidenom, šéfom americkej diplomacie Antonym Blinkenom a s poradcom Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jakeom Sullivanom. Washington v utorok uviedol, že Biden sa v novembri stretne s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Čína túto informáciu zatiaľ nepotvrdila.



Pevninská Čína si nárokuje Taiwan ako súčasť svojho územia. V posledných rokoch k nemu posiela svoje lietadlá takmer každodenne, najmä do juhozápadnej časti zóny protivzdušnej obrany.



Začiatkom tohto týždňa preplával cez Taiwanský prieliv americký torpédoborec Arleigh Burke, ktorý má na palube riadené strely, a kanadská fregata HMCS Ottawa triedy Halifax. Čína následne uviedla svoje jednotky do stavu pohotovosti.



Dve vojnové lode USA a Kanady preplávali cez prieliv aj 9. septembra. Spojené štáty a ich západní spojenci zvýšený pohyb vojenských plavidiel v Taiwanskom prielive aj v Juhočínskom mori obhajujú argumentom, že obe oblasti sú medzinárodnými námornými trasami.